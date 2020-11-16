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Satılık konut fiyatlarında yükseliş devam ediyor

sahibinden.com'un ekim ayı emlak endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde ve 3 büyükşehirde satılık konut fiyatları yükseliş trendini korurken, konutların ortalama satış süresi azalmaya devam ediyor.
 16 Kasım 2020 15:33
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Satılık konut fiyatlarında yükseliş devam ediyor

sahibinden.com'un ekim ayı emlak endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde ve 3 büyükşehirde satılık konut fiyatları yükseliş trendini korurken, konutların ortalama satış süresi azalmaya devam ediyor.

sahibinden.com, ekim ayı emlak endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ve 3 büyükşehirde ortalama satılık konut fiyatlarında yükseliş devam etti. Diğer taraftan satılık konut ilanlarının kapanma süresi dikkate alındığında, ekim ayında Türkiye genelinde ortalama konut satış süresi geçen yılın aynı ayına göre 7 gün azaldı ve bir konutun ortalama el değiştirme süresi 48 gün olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Türkiye genelinde satılık konut fiyatları en çok değer kazanan ilk 5 ilçe; yüzde 170'le Samsun'da 19 Mayıs, yüzde 133'le Muğla'da Ula, yüzde 99'la Antalya'da Döşemealtı, yüzde 91'le Kırklareli'de Demirköy ve yüzde 81'le de İzmir'de Foça şeklinde sıralandı.

- Adalar İstanbul'un yeni gözdesi olmaya devam ediyor

İstanbul'da ekimde bir önceki aya göre ortalama satılık konut fiyatları yüzde 2,6 arttı. Kentte satılık konutların ortalama satış süresi ise 50 gün olarak belirlendi.

Şehir hayatına yakın olmasının yanı sıra doğa içerisinde sakin bir yaşam sunmasıyla giderek öne çıkan Adalar, son 1 yılda yüzde 77 artışla İstanbul'da konut fiyatı en çok değer kazanan ilçe oldu.

Adalar'ı yıllık bazdaki konut fiyatı artışına göre yüzde 50'yle Başakşehir, yüzde 45'le Beylikdüzü ve Kadıköy, yüzde 43'le de Bakırköy takip etti.

- Ankara'nın Gölbaşı ilçesi değer kazanmayı sürdürüyor

Başkent Ankara'da satılık konut fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,6 yükselirken, konutların ortalama satış süresi de 40 gün seviyesinde gerçekleşti.

Son dönemlerde marka değerini artırmak için planlanan projelerin etkisiyle daha fazla öne çıkan Gölbaşı, satılık konut fiyatındaki yıllık ortalama yüzde 80'lik artışla Ankara'nın en çok değer kazanan ilçesi olmaya devam etti. Gölbaşı'nı; yüzde 49'la Akyurt, yüzde 40'la Keçiören, yüzde 38'le Sincan, yüzde 35'le Yenimahalle izledi.

- İzmir'in en çok değer kazanan ilçesi Foça

İzmir'de satılık konut fiyatları ekimde yüzde 2,4 artış kaydederken, konutların ortalama el değiştirme süresi 52 gün oldu.

Ege kıyısında konumlanan ve doğal güzellikleri, denizi ve sakinliğiyle öne çıkan Foça, satılık konut fiyatlarındaki yıllık ortalama yüzde 81'lik artışla İzmir'in en çok değer kazanan ilçesi oldu.

Yeni turizm yatırımlarının hayata geçmesiyle daha fazla hareket kazanan Çeşme yüzde 73, Urla ise yüzde 54 yıllık satılık konut fiyatındaki artışıyla öne çıktı. İzmir'in bu anlamda öne çıkan diğer ilçeleri de yüzde 53 artışla Güzelbahçe ve yüzde 51 yükselişle Karaburun oldu.

Ekim ayında Türkiye'nin en çok yeni satılık konut ilanı girilen ilçeleri sırasız olarak İstanbul'da Esenyurt, Kadıköy ve Beylikdüzü, Ankara'da Keçiören ve Antalya'da Muratpaşa şeklinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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