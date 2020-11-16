Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'in testi pozitif çıktı
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
|16 Kasım 2020 15:44
|+Aa- Yazdır
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Türkmen, sosyal medya hesabından, "Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." paylaşımı yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yeni önlem alınacak mı? Bilim Kurulu toplandı
16 Kasım 2020 17:11
|Koronaya yakalanan doktor: Bu işin şakası yok!
16 Kasım 2020 14:50
|Yazar Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
16 Kasım 2020 14:39
|Bakan Koca'dan toplantılar için teknolojiden yararlanın tavsiyesi
16 Kasım 2020 14:32
|Vali yardımcısı aşiret liderine damat oldu
16 Kasım 2020 14:23
|Korona tedavisi gören Zeydan Karalar taburcu edildi
16 Kasım 2020 14:15
|İbrahim Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı 'gargara' önerisi
16 Kasım 2020 13:09
|AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
16 Kasım 2020 12:08
|Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
16 Kasım 2020 12:00
|Prof. Dr. Sipahi'den filtresiz maske uyarısı
16 Kasım 2020 11:56