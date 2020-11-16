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Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'in testi pozitif çıktı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
 16 Kasım 2020 15:44
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Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'in testi pozitif çıktı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Türkmen, sosyal medya hesabından, "Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." paylaşımı yaptı.
Anadolu Ajansı
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