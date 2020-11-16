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EKPSS soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 2020 EKPSS sınavı soru ve cevaplarını yayımladı.
 16 Kasım 2020 15:49
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EKPSS soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

DUYURU
(16 Kasım 2020)

2020-EKPSS : Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Kasım 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-EKPSS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)
Memurlar.Net
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