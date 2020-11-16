Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar
|16 Kasım 2020 16:08
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Ege'de gemileriyle, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botları batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri, botların çevresine ateş açıyor, ucu sivri sopayla vurarak botlarda delik açıyor. NATO unsurlarının gözlerinin önünde gerçekleşen olayların ardından Ege'nin soğuk sularında çaresiz durumda kalan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri unsurları yetişiyor.
Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına geri itmek yaptığı tüm gayri insani hareketler kameralar tarafından tek tek kaydedildi. Görüntülere göre, Yunan gemileri ilk olarak mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına doğru itiyor. Mülteciler için korku dolu dakikalar ise bundan sonra başlıyor. Gemileriyle içinde çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri daha sonra yaklaştıkları bota ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açıyor. Bu sırada bazı Yunan askerleri bazen havaya bazen de botun çevresine ateş ediyor.
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