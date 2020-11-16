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İBB, 10 yıl önceki rezaleti tekrarlıyor. Mühendis itfaiye eri alınacak

Bundan 10 yıl önce Ak Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mühendislerin başvurmasına imkan tanıyan itfaiye eri alım ilanına çıkmıştı. Alınan tüm adaylar bir süre sonra da mühendis kadrosuna geçirilmişti. Şimdi de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alım ilanına çıktı ve yine mühendislerin başvurmasına imkan tanınıyor. Belediyelerin mühendise ihtiyacı var ise mühendis ilanına çıkması ve hülle yollara başvurmamayı ilke edinmesi gerekmektedir.
 16 Kasım 2020 16:11
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İBB, 10 yıl önceki rezaleti tekrarlıyor. Mühendis itfaiye eri alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ak Parti döneminde, 2007 ve 2010 yıllarında itfaiye eri alım ilanına çıkmış ve bilgisayar mühendisliği, hukuk gibi itfaiye eri mesleğiyle ilgisiz bölüm mezunlarının başvurmasına imkan tanımıştı. İtfaiye eri olmak için özel olarak bu alanda eğitim görenlerin başvurmasına ise imkan tanınmamıştı. 2010 yılındaki haber için tıklayınız.

İBB'nin yaptığı yanlışı daha sonra 2010 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi de yapmıştı. İlgili haber için tıklayınız. Her iki belediyede, itfaiye eri kadrosuna aldığı mühendisleri daha sonra asıl kadrolarına geçirmişti.

Burada yanlış olan husus, hülle yoluna başvurulmasıdır. Bir belediyenin mühendise ihtiyacı var ise mühendis ilanına çıkması, mühendis alımına uygun da bir sınav yapması gerekmektedir. Norm kadrosu yeterli değil diye kişilerin (niteliği belirli olmayan sözlü/uygulamalı sınavlarla) önce itfaiye eri kadrosuna alınması daha sonra da mühendis kadrosuna geçirilmesi doğru değildir.

Tam 10 yıl sonra, CHP'nin yönetimindeki İBB, 10 yıl önce Ak Partili İBB'nin yaptığını tekrar etmektedir. 16 Kasım 2020 tarihi itibariyle yayımlanan itfaiye eri alımında, yine mühendislerin başvurmasına imkan tanınmıştır. İBB'nin yeni ilanı için tıklayınız.

Diğer taraftan, yayımlanan ilanda, İBB'nin itfaiye eri alımında sözlü sınav yerine yazılı ve uygulamalı sınav yapacağı belirtilmiştir. Uygulamalı sınavın, Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı gibi, sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması halinde yine torpil yaşanacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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