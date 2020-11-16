'Cumhurbaşkanı adayıydım, anayasa çalışmasından haberim yoktu'
|16 Kasım 2020 16:21
|+Aa- Yazdır
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 2018 yılında ortak anayasa çalışması yaptığı iddiasıyla ilgili, "Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden" dedi.
'1000 Günde Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce, Çankırı'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. İnce, ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklama yaptı. İnce, 'Memleket Hareketi' olarak Türkiye'yi gezmeye, dert dinlemeye devam ettiklerini belirterek "Bugün Çankırı'dayız ve 47'nci ilimizdeyiz. Bugün burada insanlarımızı dinliyoruz. Türkiye'yi karış karış gezip derin yoksulluğu gündeme getirmek istiyoruz. Türkiye zor bir kış geçirecek. Biz 'Memleket Hareketi' olarak bu iktidara da bu muhalefet yapısına da karşıyız. Bunların alayını göndermek lazım" diye konuştu.
'GENEL MERKEZDEN ÇIKTILAR 2,5 YIL SONRA'
Gazetecilerin sorularını da cevaplayan İnce, 'CHP Ekonomi Otobüsü'nün hatırlatılması üzerine, "Güzel, doğru yoldalar. Genel merkez binasından çıktılar 2,5 sene sonra. Doğru yoldalar da sadece CHP'li belediyelerin olduğu deniz kenarlarından çıkıp biraz Çankırı'ya, Kırşehir'e, Nevşehir'e, Hakkari'ye, CHP'li belediyelerin olduğu yerden çıkıp, memleketin dört bir köşesini gezmeyi denerlerse daha iyi yaparlar. Olacak kısa sürede olacak" değerlendirmesinde bulundu.
'CUMHURBAŞKANI ADAYIYDIM, HABERİM YOKTU'
İnce, CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin ortak anayasa hazırlığı iddialarıyla ilgili soruya da "Bu iddia değil gerçek bir şey. Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Çelişkili açıklamalar yapmak, bir 'yaptık' bir 'yapmadık' demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Muhalefetin umut olabilmesi için tutarlı, ilkeli bir politika uygulaması gerekir. Tutarlı olursa, ilkeli olursa ses getirir, umut olur. Onun için biz umut olma yolunda milletin dertlerini dinlemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP, Menemen Belediye Başkanı Aksoy'u disipline sevk etti
16 Kasım 2020 17:17
|İsmail Koncuk: Başka bir siyasi partiye geçmeyi düşünmüyorum
16 Kasım 2020 17:08
|CHP'den Azerbaycan'a tezkere açıklaması
16 Kasım 2020 16:00
|Ümit Özdağ'dan ihraç kararına karşı ilk açıklama
16 Kasım 2020 15:46
|İsmail Koncuk İyi Parti'den istifa etti, Ümit Özdağ da ihraç edildi
16 Kasım 2020 15:06
|Ziya Selçuk: Salgın bitse de EBA yayınları devam edecek
16 Kasım 2020 14:57
|Soylu: Bu virüse delikanlılık dayanmaz, beni de yere serdi
16 Kasım 2020 14:49
|'Suç mağduru kişiyi korumak temel amacımızdır'
16 Kasım 2020 13:00
|Albayrak'tan 'Aile içinde görüş ayrılığı' iddiasına yanıt
16 Kasım 2020 11:32
|Akşener'den Özdağ'a 'Anayasa' tepkisi: Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz
16 Kasım 2020 10:42