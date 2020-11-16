Kucağındaki hamster'ı tokatlayıp ısırdı, ceza yedi
|16 Kasım 2020 16:39
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kucağındaki hamster'ı önce tokatlayıp, sonra ısırmaya çalışan kadına 5199 sayılı kanuna göre 947 TL para cezası kesildi.
Olay, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı. Hamster'la oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı. Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü, yaptığı araştırma sonucu isminin Sevda K. olduğunu tespit ettiği kadına 5199 sayılı kanuna göre 947 TL para cezası kesti. İlçe dışında olduğu belirtilen Sevda K.'nın verdiği ifadede hayvanı terbiye etmek istediği için bu şekilde davrandığını söylediği öğrenildi.
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