Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kucağındaki hamster'ı tokatlayıp ısırdı, ceza yedi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kucağındaki hamster'ı önce tokatlayıp, sonra ısırmaya çalışan kadına 5199 sayılı kanuna göre 947 TL para cezası kesildi.
 16 Kasım 2020 16:39
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kucağındaki hamster'ı önce tokatlayıp, sonra ısırmaya çalışan kadına 5199 sayılı kanuna göre 947 TL para cezası kesildi.

Olay, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı. Hamster'la oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı. Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü, yaptığı araştırma sonucu isminin Sevda K. olduğunu tespit ettiği kadına 5199 sayılı kanuna göre 947 TL para cezası kesti. İlçe dışında olduğu belirtilen Sevda K.'nın verdiği ifadede hayvanı terbiye etmek istediği için bu şekilde davrandığını söylediği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
10 TIR'ın taşıdığı yükü taşıyan aracı üreten 3'üncü ülke olduk
16 Kasım 2020 13:45		 Koronavirüse rağmen parti yapan 21 kişiye 16 bin lira ceza
15 Kasım 2020 21:29
Keçiören'de 40 metre yükseklikte kule inşa edilecek
15 Kasım 2020 20:08		 'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
15 Kasım 2020 15:21
Antalya'daki 'yetki' tartışmasında yeni açıklama: Görevimin başındayım
15 Kasım 2020 14:37		 Tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı
15 Kasım 2020 14:15
Beltur hastanelerden çıkmıyor, 70 milyon TL ceza ödeyecek
15 Kasım 2020 13:46		 Bayburt'taki ürüne Çinliler talip oldu
15 Kasım 2020 12:54
İlçede vakalar arttı, tedbirler sıkılaştırıldı! Pazara sırayla girdiler
15 Kasım 2020 12:50		 ASKİ'den su tasarrufu uyarısı
15 Kasım 2020 12:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:17 - CHP, Menemen Belediye Başkanı Aksoy'u disipline sevk etti17:14 - Dolar ve avro günü kaç TL'den tamamladı?17:11 - Yeni önlem alınacak mı? Bilim Kurulu toplandı17:08 - İsmail Koncuk: Başka bir siyasi partiye geçmeyi düşünmüyorum16:58 - Mustafa Topaloğlu taburcu oldu16:54 - 15 başlıkta, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması
16:52 - İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Edirne'de tutuklandı16:46 - Jandarma, yeni vardiya sistemini tartışıyor16:45 - Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı16:39 - Kucağındaki hamster'ı tokatlayıp ısırdı, ceza yedi16:32 - Üç ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı16:28 - A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı
16:21 - 'Cumhurbaşkanı adayıydım, anayasa çalışmasından haberim yoktu'16:20 - İmamoğlu: Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil16:16 - BioNTech, aşının 2. aşama denemelerine Çin'de başlayacak16:15 - Benzine büyük indirim geldi16:11 - İBB, 10 yıl önceki rezaleti tekrarlıyor. Mühendis itfaiye eri alınacak
16:08 - Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük indirim geldi
Bakan Koca: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Albayrak'tan 'Aile içinde görüş ayrılığı' iddiasına yanıt
Niteliği belirsiz sertifikayla yine 60-70 KPSS puanlı adaylar alınacak
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
Liyakatsiz atamalar, parti ayrımı olmaksızın devam ediyor
İsmail Koncuk İyi Parti'den istifa etti, Ümit Özdağ da ihraç edildi
Vali yardımcısı aşiret liderine damat oldu
'Otomotivde vergiler düşerse 2 milyonu görürüz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Saklı Cennet 2
KARA LİSTE 2
orbuculum 1
Sıraya dizdin bizi zaman 1
benzine indirim 3
17.11.2020 baskonia vs fenerbahçe maçı 2
yumurta sıkılarak kırılmaz 5
Denizler şeffaf olsaydı 6
çakı çakmak ustura bıçak 1
yastıkbank 6
SON İLANLAR
Cimitekke Belediyesi İşçi Alacak
DSİ Çoruh Projeleri Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 1 personel alacak
Darphane ve Damga Matbaası 13 İşçi Alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
ÖSYM, 12 alanda 15 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam