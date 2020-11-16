Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısının 51 milyonu aştığını, portalda sunulan hizmet sayısının da 5 bin 265'e yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçüncüsü yapılan "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması" toplantısının açılışında konuşan Oktay, Dijital Türkiye Platformunun her geçen gün gelişmeye ve zenginleşmeye devam ettiğini kaydetti.

Oktay, kamu hizmetlerinin dijital ortama alınmasında ilk aşamanın tamamlandığını, tek ekran uygulamaları gibi daha etkin, kullanımı kolay ve güvenliği artırılmış dijital kamu hizmetlerinin birer birer hayata geçirildiğini belirtti.

Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde mesafe katettiğini vurgulayan Oktay, "Temmuz ayında yayınlanan 2020 yılı BM e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde ülkemiz, çevrim içi hizmet endeksinde 193 ülke arasında 27'nci sıradan 22'nci sıraya, e-Katılım endeksinde ise 14 ülkeyi daha geride bırakarak 37'nci sıradan 23'üncü sıraya yükselmiştir." dedi.

Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısının bugün 51 milyonu aştığını dile getiren Oktay, "Portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükselmiştir. Kullanıcı sayısı ve hizmet sayısındaki artış, salgının da etkisiyle, portala giriş sayısına da yansımış, 2020 yılında bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon daha artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır. Yıl sonu itibarıyla bu sayının 2 milyara ulaşmasını bekliyoruz." bilgisini paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının günlük hayat üzerindeki etkileri sürerken Dijital Türkiye çalışmalarını da bu yönde zenginleştirmeye çalıştıklarının altını çizen Oktay, şöyle devam etti:

"Yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, pandemi sosyal destek ön başvurusu, HES kodu işlemleri, üniversite e-kayıt hizmetleri ve ÖSYM fotoğraf güncelleme işlemleri Dijital Türkiye Portalı'na entegre edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında afetzede hak sahipliği başvurusu, riskli yapı tespiti ve hasarlı bina kredi yardım başvuruları, Dijital Türkiye Portalı üzerinden sağlanmış, yaraların sarılmasında dijital hizmetlerimiz önemli rol oynamıştır."

- "Tek ekran bütünleşik hizmetler, önümüzdeki yıl daha da çeşitlenecek"

Siber egemenlik alanlarının en iyi şekilde korunması için de yoğun çaba gösterildiğini ifade eden Oktay, alanında bir ilk olan referans dokümanı "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi" yayımlanarak kamu kurumlarında güvenliğin yükseltilmeye başlandığını aktardı.

Oktay, "Kamu kurumlarımız arasındaki resmi yazışmalara elektronik paraf esnekliği, elektronik mühür kullanılması ve elektronik belgenin şifrelenmesi gibi özellikler kazandıran 'e-yazışma 2.0' projemizi hayata geçirdik. Diğer taraftan 12 farklı operatörün sunmuş olduğu mobil ve internet hizmetlerine ait abonelik iptali işlemleri için artık bayilere gitmenize gerek kalmadı, fesih işlemlerini de artık Dijital Türkiye Portalı'ndan yapabilirsiniz." diye konuştu.

Tek ekranda sunulan bütünleşik dijital hizmetlerin ilk örneklerinin daha önce paylaşıldığını hatırlatan Oktay, şunları söyledi:

"Taşıtlarımızla ilgili araç muayene bilgisi, vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamalara aynı sayfadan ulaşma kolaylığı sağlayan 'Araçlarım' ekranı hizmete girerek 56 milyon kez kullanılmış, 379 bin ödeme işlemi bu ekrandan gerçekleşmiştir. Beğeni toplayan 'Araçlarım' uygulamasına yönelik ikinci faz çalışmalarını sürdürüyoruz. Tamamlandığında, 'Tüzel Kişilere Ait Araç Bilgilerinin Gösterimi', 'Araç Muayene Randevu ve Sorgulama', 'Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama Durum Sorgulama', 'HGS Bakiye Yükleme ve Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama' gibi hizmetler de kapsama alınacaktır. Ayrıca, halihazırda sadece nakit olarak ödenebilen araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi de mümkün hale gelecektir. 'Araçlarım' ile başladığımız tek ekran bütünleşik hizmetler, önümüzdeki yıl 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgahım' hizmetleriyle daha da çeşitlenecektir."

- "Su abonelik işlemleri 2020 sonuna kadar 30 büyükşehir belediyesi için sunulur hale gelecek"

Halihazırda su abonelik işlemleri için 23 ilde Dijital Türkiye Portalı'ndan işlem yapıldığını belirten Oktay, "Su abonelik işlemleri 2020 yılı sonuna kadar 30 büyükşehir belediyesi için sunulur hale gelecektir." dedi.

Oktay, dijital Türkiye yolculuğunda son derece önemli görülen bir diğer konunun da kamu kurumlarının elindeki verilerden daha fazla değer oluşturulması olduğunu ifade ederek, coğrafi bilgi sistemleri ile toprağın, sanayi alanlarının, yol ve konut bilgilerinin Dijital Türkiye Platformu'na entegre edilme çalışmalarını, "veriyi değere dönüştürme vizyonunun güzel bir örneği" olarak gösterdi.

Dijital Türkiye yolculuğunda katkı sunanları kutlayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Gazi Üniversitesi arasında bilgi paylaşımı ve iş birliği ile yürütülen Türk Beyin Projesi de yine diğer önemli bir örneği oluşturmaktadır. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak beyin anomalisi tespitine yönelik karar destek sistemi geliştiren mühendisinden hekimine emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gazi Üniversitesi Hastanesi Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemine de entegre edilen sistemin kamu- üniversite- özel sektör eşgüdümü yönünden tüm kurumlarımıza model olmasını diliyorum."

- "Dijital Türkiye Portalı, başlı başına bir başarı hikayesidir"

"Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi ve sonucunda oluşan Dijital Türkiye Portalı, başlı başına bir başarı hikayesidir." diyen Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uzun yıllardır bu konuya verilen önemin çıktılarının özellikle salgın döneminde alındığını ve deprem, sel gibi afet ve acil durumlarda daha da iyi anlaşıldığını aktardı.

Oktay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dijital Türkiye Performans Sistemi ile hizmetlerin ilgili kurumlar tarafından taahhüt edilen sürelerde dijitalleşmesinin takibini en yakından yapmayı sürdüreceğiz. Bugün toplantımızda özellikle 'Noter İşlemlerinin Dijitalleşmesi' ile 'İş Dünyasında Dijital Dönüşüm' ve 'Ticaret Sicili Gazetesi İçeriğinin Dijitalleşmesi' konularını ele alacak, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde kaydettiğimiz ilerlemeyi değerlendireceğiz. İlgili tüm kamu kurumlarımızın temsilcileri ile Türkiye Noterler Birliği ve iş dünyası paydaşları burada.

Dijital Türkiye çalışmalarımızı vatandaş odaklı bir yaklaşımla, kamu hizmetlerinin en kolay, en hızlı ve en kaliteli şekilde sunulması hedefiyle ilerletmeye devam edeceğiz. Geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya ve Dijital Türkiye adımlarına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakın takip ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni açılan ve açılacak olan dijital hizmetlerimiz ile yaptığımız çalışmaların milletimize hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm Bakanlıklarımıza ve ilgili kurumlar ile emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."