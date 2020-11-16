Jandarma, yeni vardiya sistemini tartışıyor
Jandarma Genel Komutanlığı 8/24 veya 12/24 saat vardiya uygulaması için birimlerden görüş istedi.
|16 Kasım 2020 16:46
|+Aa- Yazdır
Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet personelinde olduğu jandarma personelinin de, 8/24 veya 12/24 saat vardiya uygulamasına geçebilmesi için, il jandarma komutanlıklarının öngörülen tim sayılarını, Komutanlığa bildirmesini istedi.
Kasım ayı sonuna kadar Jandarma Genel Komutanlığına iletilecek bilgiler sonrasında bir değerlendirme yapılacağı belirtiliyor.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Üç ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
16 Kasım 2020 16:32
|İmamoğlu: Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil
16 Kasım 2020 16:20
|İstanbul'da koronavirüs denetimlerinde toplam 20 milyon TL ceza kesildi
16 Kasım 2020 15:00
|Bakan Selçuk: Geri ödeme listesindeki ilaç sayımız 8 bin 880'e yükseldi
16 Kasım 2020 14:46
|Maskesini düzgün takmayan şahıstan polise ilginç soru: Sen hiç maskeni indirmiyor musun?
16 Kasım 2020 14:38
|İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
16 Kasım 2020 13:58
|AFAD: O yazı, depremden 7 gün önce yazıldı. İzmir'e özel bir durum yok
16 Kasım 2020 13:50
|'Aydın-Denizli Otoyolu'nu 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz'
16 Kasım 2020 12:36
|Ardahan'da jandarma 66 internet sitesine erişimi engelledi
16 Kasım 2020 11:54
|Emlak Katılım, güvenilir hesap uygulamasını hizmete sundu
16 Kasım 2020 11:35