Yeni önlem alınacak mı? Bilim Kurulu toplandı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.
|16 Kasım 2020 17:11
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.
Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılıyor.
Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşülecek.
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