İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Edirne'de tutuklandı
İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen, Edirne'de tutuklandı.
|16 Kasım 2020 16:52
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İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen, Edirne'de tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası İstanbul'da bir üniversitede akademisyen olan FETÖ şüphelisi M.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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