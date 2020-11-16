Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Edirne'de tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen, Edirne'de tutuklandı.
 16 Kasım 2020 16:52
+Aa- Yazdır
İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Edirne'de tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen, Edirne'de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası İstanbul'da bir üniversitede akademisyen olan FETÖ şüphelisi M.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de bir uzman çavuş şehit oldu
16 Kasım 2020 14:35		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
16 Kasım 2020 13:11
PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu
16 Kasım 2020 12:42		 Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında tüm şüpheliler serbest
16 Kasım 2020 12:38
Hakim, doktor ve öğretmenlerden oluşan 7 kişi kaçarken yakalandı
16 Kasım 2020 12:06		 Gülen'in sırdaşı İsmail Büyükçelebi
16 Kasım 2020 11:05
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16 Kasım 2020 09:55		 Mardin'de terör örgütü PKK'nın bombacıları yakalandı
16 Kasım 2020 09:20
11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 gözaltı kararı
16 Kasım 2020 08:53		 Murat Karayılan'ı telsizden dinledi ve olanlar oldu
16 Kasım 2020 08:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:17 - CHP, Menemen Belediye Başkanı Aksoy'u disipline sevk etti17:14 - Dolar ve avro günü kaç TL'den tamamladı?17:11 - Yeni önlem alınacak mı? Bilim Kurulu toplandı17:08 - İsmail Koncuk: Başka bir siyasi partiye geçmeyi düşünmüyorum16:58 - Mustafa Topaloğlu taburcu oldu16:54 - 15 başlıkta, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması
16:52 - İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Edirne'de tutuklandı16:46 - Jandarma, yeni vardiya sistemini tartışıyor16:45 - Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı16:39 - Kucağındaki hamster'ı tokatlayıp ısırdı, ceza yedi16:32 - Üç ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı16:28 - A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı
16:21 - 'Cumhurbaşkanı adayıydım, anayasa çalışmasından haberim yoktu'16:20 - İmamoğlu: Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil16:16 - BioNTech, aşının 2. aşama denemelerine Çin'de başlayacak16:15 - Benzine büyük indirim geldi16:11 - İBB, 10 yıl önceki rezaleti tekrarlıyor. Mühendis itfaiye eri alınacak
16:08 - Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük indirim geldi
Bakan Koca: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Albayrak'tan 'Aile içinde görüş ayrılığı' iddiasına yanıt
Niteliği belirsiz sertifikayla yine 60-70 KPSS puanlı adaylar alınacak
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
Liyakatsiz atamalar, parti ayrımı olmaksızın devam ediyor
İsmail Koncuk İyi Parti'den istifa etti, Ümit Özdağ da ihraç edildi
Vali yardımcısı aşiret liderine damat oldu
'Otomotivde vergiler düşerse 2 milyonu görürüz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuş gömü 2
shrek 1
Çay Muhabbeti 5
christian luyindama 1
ümit özdağ'ın iyi parti'den ihraç edilmesi 1
asdfghjklşi 2
iPhone için böbreğini satan genç 2
20.11.2020 margarita vs broncos de caracas maçı 6
benzine indirim 3
sözlük fenomeni 6
SON İLANLAR
Cimitekke Belediyesi İşçi Alacak
DSİ Çoruh Projeleri Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 1 personel alacak
Darphane ve Damga Matbaası 13 İşçi Alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
ÖSYM, 12 alanda 15 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam