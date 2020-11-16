Görüntüler tepki çekmişti... O cani tutuklandı
Şanlıurfa'da sokaktaki bir çocuğa şiddet uyguladığı için gözaltına alınan kişi tutuklandı.
|16 Kasım 2020 19:44
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Şanlıurfa'da sokaktaki bir çocuğa şiddet uyguladığı için gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen sebeple bir grup çocuğa kızan esnaf M.A, kovaladığı gruptaki çocuklardan birisini yakaladı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayda, çocuğu önce yumruklayan ve tokatlayan M.A'nın daha sonra yere düşen çocuğu kaldırıp tekrar yere fırlattığı görülüyor.
Olayın ardından çevredekiler M.A'ya tepki gösterdi.
Polis ekiplerince sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğa karşı darp" gerekçesiyle tutuklandı.
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