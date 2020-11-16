Eski Emniyet Müdürü Sezer FETÖ'den tutuklandı

İBB, 10 YIL ÖNCEKİ REZALETİ TEKRARLIYOR. MÜHENDİS İTFAİYE ERİ ALINACAK Bundan 10 yıl önce Ak Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mühendislerin başvurmasına imkan tanıyan itfaiye eri alım ilanına çıkmıştı. Alınan tüm adaylar bir süre sonra da mühendis kadrosuna geçirilmişti. Şimdi de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alım ilanına çıktı ve yine mühendislerin başvurmasına imkan tanınıyor. Belediyelerin mühendise ihtiyacı var ise mühendis ilanına çıkması ve hülle yollara başvurmamayı ilke edinmesi gerekmektedir.