İçişleri Bakanlığı: 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan beş teröristten birinin terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer aldığı bildirildi
|16 Kasım 2020 17:59
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İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan ve biri terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam beş teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan ve biri terör arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam beş terör örgütü mensubunun, bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldukları belirtildi.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
1 Ocak 2020'den bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 202'ye yükseldiği kaydedildi.
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