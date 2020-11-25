Emekli olan memura ödenen aylık ve ikramiye hangi hallerde geri alınır?

SORU: Selam, ben emekli subayım. Yüzde 46 engelli raporuma istinaden, 2019 yılında kendi isteğimle 27 hizmet yılı üzerinden erken emekli oldum. Primimi doldurmuştum zaten, yaş olarak normalden 6 sene önce emekli oldum. Yaşım 42, yaklaşık bir buçuk sene oldu emekli olalı. Sorum şu; tekrar TSK'ya göreve dönersem, SGK bana ödediği ikramiyeyi ve maaşı geri istiyor mu? Cevaplarsanız memnun olurum.

CEVAP: Emekli aylığı, kısaca memurların aktif çalışma hayatlarını sonlandırıp emeklilik statüsüne geçmeleri ve emeklilik hizmet + emeklilik yaşlarını tamamlamaları sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanarak ilgililere her ay yapılan bir ödemedir.

Emekli ikramiyesi de kısaca SGK tarafından emeklilik statüsüne dönüştürülüp aylık bağlanan ilgililere aylık bağlamaya esas brüt tutar üzerinden hizmet sürelerinin her tam yıllarına karşılık bir defaya mahsus yapılan bir ödemedir.

Yani, aktif memurluk çalışmaları sona eren memurlara emeklilik statüsünde emekli aylığı bağlanır ve emekli aylığı bağlanması koşulu ile de her tam çalışma yıllarına karşılık emekli ikramiyesi ödenir.

Bu durum memurların emeklilik statüsündeki durumlarıyla ilgilidir.

Peki emekli memur tekrar memurluğa başladığında emekli aylığı ve emekli ikramiyesi geri alınır mı?

Önce hatırlatma anlamında, memur emeklilerinin geri memur statüsünde göreve başlama koşulları 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde belirtilmiştir. Yani her memur emeklisi tekrardan memur statüsünde göreve başlayamamaktadır.

Ancak, malulen emeklilik bu Kanun kapsamına girmez, dolayısıyla malulen emeklilerin tekrardan memur kadrosuna atanabilmeleri mümkün olabilmektedir. ANCAK, bunun da bazı koşulları bulunur. Malul olarak emekli olanların tekrar göreve başlamasıyla ilgili olarak yeni görevinin yaş haddini doldurmamış olma ve malul durumlarının yeni görevlerini yapmaya engel olmadığı yönünde sağlık kurulu raporunun alınması şartının yerine getirilmesi ve görev alınacak Kurumun da kabulü gerekir. Bunun için bu konuda görev alınmasının istenildiği Kurumdan bilgi alınmasının doğru olacağı düşünülmektedir.

Emekli aylık ve ikramiyeleri geri alınmaz:

Emekli memurun tekrar memur statüsünde göreve başlaması halinde emeklilik statüsünde ödenen hem emekli aylığı hem de emekli ikramiyesi tutarları hiçbir surette geri istenilmez. Bu durum kişilerin emekli konumunda hak ettikleri tutarlar olmaktadır.

Ancak, tekrar memur statüsünde göreve başlanılması halinde ise emekli aylıklarının ödenmesi kesilir, kişiler görev aylıklarını almaya başlarlar.

Memur yeni görevinden emekli olmak istediğinde ise tüm hizmetleri üzerinden yeni bir hesaplama yapılır ve yeni emekli aylığı tutarı belirlenir, Ancak emekli ikramiyesinde ise yeniden göreve başladığı yıllar üzerinden emekli ikramiyesi tutarı hesaplanarak ödenir.

Ödenmiş olan emekli ikramiyesinin geri alınması durumlarıyla ilgili olarak;

Emekli ikramiyelerinin, emekli aylıklarının geri alınması konusu, memurun emeklilikten vazgeçmesi, intibak işleminin düşük olması vb. gibi nedenlerle yargı kararları ile iptal edilip tekrar göreve, yani aktif memurluğa tekrar başlarsa bu durumda hem emekli aylıkları hem de emekli ikramiyeleri geri alınır.