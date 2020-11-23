5510'a tabi memur istifa edip özel sektöre geçerse, çalıştığı memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alabilir mi?

SORU: Merhaba; Eylül 1974 doğumluyum. Ocak 1992 sigorta girişim ve Aralık 2007 tarihine kadar 1761 gün özel sektörden prim ödemem var. 2010 - 2011 yılları arasında 371 gün isteğe bağlı prim ödedim. 15 Ağustos 2011'den bu yana devlet memuru olarak görev yapmaktayım. Bir sorum olacak cevaplarsanız sevinirim. Özel sektörden emekli olmak istesem ve memurluktan istifa etsem, memurlukta çalıştığım süre için emekli ikramiyesi alma durumum olabilir mi? Olabilirse hangi şartlarda gerçekleşecektir? Teşekkür Ederim.

CEVAP: Özel sektörden emekli olmak isteyen 5510 a tabi memur, emekli ikramiyesi alabilir mi?

Sosyal güvenlik şartları kişilerin çalışma statüsüne göre değişir. İşçi, esnaf veya memur statüsünden emekli olmak isteyenlerin çalışma sürelerine karşılık aylık tutarı, kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi tutarı ve şartları, emekli aylığı bağlanması için aranılan hizmet ve yaş şartları tamamıyla farklıdır.

Sorunuz özelinde ve genel olarak, kişilerin bu durumları bilmesi ve kendi tercihlerini kullanmalarını tavsiye edebiliriz.

2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı hizmetleri olan ancak memurluk hizmeti olmayan ve bu tarihten sonra ilk defa memurluk hizmetine başlayanlar;

- Aylık bağlanacak statünün tespitinde 2829 sayılı hizmet bütünleşmesine sağlayan kanuna,

- Aylık tutarının ödenmesinde 5510 a,

- Aylık bağlanması şartlarının, yani hizmet ve yaş tespiti şartlarında eski hükümlere (durumuna göre 506 sayılı Kanuna veya 5434 sayılı Kanuna)

- Emekli ikramiyesi ödenmesi şartlarında 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmüne,

Tabi olurlar.

Bu durumda özetle;

Memurluktan ayrıldıktan sonra işçi statüsünden emekli olabilmek için en az 1260 gün veya daha fazla işçi olarak SGK primleri ödenerek şekilde çalışılması gerekir, bu süre kadar çalışılmadığı takdirde yine memur statüsünden emekli olunur.

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk kez memur olanlar için memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesi için aranılan önemli şart, emekli aylığı bağlanma talebinde bulunduğu esnada mutlaka memur statüsünde görev yapma şartıdır. Dolayısıyla memurluktan ayrılıp işçi olarak çalışılması ve işçi olarak çalışmakta iken emeklilik talebinde bulunulması halinde memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Memurluktan ayrılıp işçi olarak çalışmanız ve özel sektörden emekli olabilmeniz için istifa ettikten sonra en az 1260 gün veya daha fazla çalışmanız gerektiğini,

Aylık bağlanmasını talep ettiğiniz tarihte özel sektör çalışanı olacağınızdan yani çalışmalarınızın bittiği tarihte memur olarak görev yapıyor olmayacağınızdan emekli ikramiyesi alamayacağınızı,

Değerlendirmekteyiz.