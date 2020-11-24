Memur hastalık izni kullanırken kurumların iş sınavlarına girebilir mi?

Soru: Hastalık raporu almışken başka bir devlet dairesinde sınava girmek herhangi bir sıkıntı yaşatır mı?

Cevap: Hastalık izni, memurların yararlandığı kanunda özel olarak düzenlenmiş ücretli izin türlerinden biridir. Mevzuatta açık olarak yer verilmese de hastalık izninin amacının, Devletin çalışan sağlığına verdiği önem ve kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması olduğunu ifade edebiliriz.

657 sayılı Kanunun 105. maddesinde, memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verileceği, memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi sürelerinin, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. Madde hükmünde ayrıca, hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususların yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir.

657 sayılı Kanunun 105. maddesine dayalı olarak 29 Ekim 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Yönetmeliğin 7. maddesine göre, memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilmekte olup, bu izni vermeye, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirleri yetkili kılınmıştır. Usule veya fenne aykırı olan raporlarla ilgili farklı bir prosedür uygulanmakta olup, gerek Kanun hükmünde gerekse Yönetmelikte hastalık izninin geçirileceği yer veya izin süresince yapılamayacak işler hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bahsi geçen Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmakta olan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelikte hastalık izninin geçirileceği yerler düzenlenmişti. Mülga Yönetmeliğin 5. maddesinde, memurların hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurların ise hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterileck tıbbi zorunluluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında kıdemli askeri ataşenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilecekleri hükmü yer almaktaydı.

Sonuç olarak, hastalık izniyle memurun iyileşmesi ve bir an önce sağlığına kavuşarak görevinin başına dönmesi amaçlanmakta olup, memurun izin süresince gerekli sağlık önlemlerini alarak hastalığını olumsuz etkilemeyecek faaliyetlerde bulunabileceğini, bu süreçte KPSS veya diğer kurum sınavlarına girebileceğini değerlendirmekteyiz. Ancak bu konuda mevzuatmızda bir hüküm bulunmadığını da bir kez daha belirtmek istiyoruz.