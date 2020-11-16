Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmirli depremzedeler eski 5 yıldızlı otele yerleştiriliyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle barınma ihtiyacı olan vatandaşlar, bir süre önce boşaltılan eski 5 yıldızlı otel binasına yerleştiriliyor.
 16 Kasım 2020 19:30
+Aa- Yazdır
İzmirli depremzedeler eski 5 yıldızlı otele yerleştiriliyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle barınma ihtiyacı olan vatandaşlar, bir süre önce boşaltılan eski 5 yıldızlı otel binasına yerleştiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılana açıklamaya göre, belediye tarafından 380 odası depremzedelere açılan binada vatandaşlar için üç öğün yemek temin edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve bugün eşiyle odalarına yerleştirilen Türkan Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Depremde yaşadıklarını anlatan Mutlu, "Yedinci katta oturuyorduk. Bina üstümüze yıkıldı. Yedinci kattan ikinci kata kadar inmişiz. Apartmandan ilk çıkanlardanız. Bizi burada çok güzel karşıladılar, içimiz rahatladı." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle söz konusu binaya yerleştirilen Mustafa Kambur ise deprem sırasında il dışında olduklarını ama binalarının ağır hasar gördüğünü aktardı.

Kambur, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi barınmak için farklı seçenekler sundu. Ancak bizim için iki üç aylık bir konaklama yeterli olduğu için burayı seçtik. Belediye arama kurtarma çalışmalarından sonra barınma konusunda da AFAD ile beraber hep yanımızdaydı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Boğularak ölmek istemiyoruz diyen çok hastamız oluyor'
16 Kasım 2020 20:09		 'Yoğun bakımdaki hastaları görseniz 5 maske takarsınız'
16 Kasım 2020 20:04
Tek ve en etkili silah 'maske-mesafe-hijyen'
16 Kasım 2020 20:01		 Yeni önlem alınacak mı? Bilim Kurulu toplandı
16 Kasım 2020 18:57
Ertuğrul Sağlam'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
16 Kasım 2020 18:50		 Korona tedavisi gören doktor: Korundum ama yine de olmadı
16 Kasım 2020 18:23
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'in testi pozitif çıktı
16 Kasım 2020 15:44		 Yazar Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
16 Kasım 2020 14:39
Bakan Koca'dan toplantılar için teknolojiden yararlanın tavsiyesi
16 Kasım 2020 14:32		 Vali yardımcısı aşiret liderine damat oldu
16 Kasım 2020 14:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:11 - İstanbul Valisi: İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ile toplantı yaptık20:09 - 'Boğularak ölmek istemiyoruz diyen çok hastamız oluyor'20:06 - Öğretmenler hijyenik yaşam için 'hava sterilizasyonu' üretti20:04 - 'Yoğun bakımdaki hastaları görseniz 5 maske takarsınız'20:02 - Posta güvercini 'New Kim' 1,6 milyon avroya satıldı20:01 - Tek ve en etkili silah 'maske-mesafe-hijyen'
19:44 - Görüntüler tepki çekmişti... O cani tutuklandı19:37 - Terörist bombayı kolundaki alçıda kamufle etmiş19:36 - Akşener'den, Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin açıklama19:34 - Mülki idare amirlerine 'afet yönetimi' eğitimi19:30 - İzmirli depremzedeler eski 5 yıldızlı otele yerleştiriliyor19:28 - Başsavcılık, 'hükümlüye ilaç verilmediği' iddialarını yalanladı
19:26 - ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye geldi19:24 - SDÜ Kovid-19'a yakalanan personeline yemek ikram ediyor19:23 - Kars'ta yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü19:03 - Koronavirüs tablosu açıklandı... Ağır hasta saysı 3.610'a yükseldi18:58 - EGM'den Kur'an-ı Kerim'i yırtan şüpheliye ilişkin açıklama
18:57 - Yeni önlem alınacak mı? Bilim Kurulu toplandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük indirim geldi
Bakan Koca: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Albayrak'tan 'Aile içinde görüş ayrılığı' iddiasına yanıt
Niteliği belirsiz sertifikayla yine 60-70 KPSS puanlı adaylar alınacak
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Liyakatsiz atamalar, parti ayrımı olmaksızın devam ediyor
İçişlerinden, İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
Vali yardımcısı aşiret liderine damat oldu
İsmail Koncuk İyi Parti'den istifa etti, Ümit Özdağ da ihraç edildi
'Otomotivde vergiler düşerse 2 milyonu görürüz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gönül Dağı dizisi 2
yastıkbank 6
iPhone için böbreğini satan genç 3
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 1
geçen ayın enleri 1
ümit özdağ'ın iyi parti'den ihraç edilmesi 1
İnfluencer 2
sesteş kelimeler için farklı başlıkllar açılması gerekliliği 2
gram altın 1
değişik 1
SON İLANLAR
Cimitekke Belediyesi İşçi Alacak
DSİ Çoruh Projeleri Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 1 personel alacak
Darphane ve Damga Matbaası 13 İşçi Alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
ÖSYM, 12 alanda 15 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam