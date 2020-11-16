ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye geldi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, özel jet ile İstanbul Havalimanı'na geldi.
|16 Kasım 2020 19:26
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