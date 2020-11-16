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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, özel jet ile İstanbul Havalimanı'na geldi.
 16 Kasım 2020 19:26
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, özel jet ile İstanbul Havalimanı'na geldi.

Pompeo'yu taşıyan uçak havalimanının VIP bölümüne indi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo'ya konvoy eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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