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İstanbul Valisi: İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ile toplantı yaptık

Vali Ali Yerlikaya:- "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarımız ve İl Sağlık Müdürümüz ile kapsamlı bir toplantı yaptık. Koronavirüs mücadelesinde yerel yönetimlerin uygulama ve destekleri önemli"
 16 Kasım 2020 20:11
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İstanbul Valisi: İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ile toplantı yaptık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ve İl Sağlık Müdürü ile kapsamlı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından, toplantıya ilişkin bilgi vererek, "Koronavirüs mücadelesinde yerel yönetimlerin uygulama ve destekleri önemli. Hep birlikte başaracağız. Hepimizin vazgeçilmezi maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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