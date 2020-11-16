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Kahramanmaraş Emniyeti'nden köy okuluna kitap desteği

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından köy okulunda eğitim gören öğrencilere 400 adet kitap seti hediye edildi.
 16 Kasım 2020 20:14
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından köy okulunda eğitim gören öğrencilere 400 adet kitap seti hediye edildi.

Göksun ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi Esenköy Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Sena Erbay, öğrencilerin kitap okuma isteklerinin yüksek olması ve kütüphanenin genişletilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne e-posta göndererek taleplerini iletti.

Yapılan değerlendirmeler sonunda İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun talimatı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen 400 kitap seti Türkçe öğretmeni Sena Erbay'a teslim edildi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, "Bize gelen mesajda çocuklarımızın kendini geliştirebilmesi, iyi bir eğitim alabilmesi ve çocuklarımıza faydalı olabilmesi amacıyla kitap talebinde bulunmuştu. Biz de süratle 100'ü temel eser olmak üzere toplam 400 kitap topladık. Çok güzel ve hayırlı bir işe vesile olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkçe öğretmeni Sena Erbay ise eğitime yapılan destekten dolayı Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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