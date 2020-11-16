Fuat Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Abdurrahman Topuksuz'a rahmet diledi.
|16 Kasım 2020 20:27
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Abdurrahman Topuksuz'a rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdurrahman Topuksuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Hakkari'de bir uzman çavuş şehit oldu
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Testiniz pozitif olsa bile çalışacaksınız' haberine yalanlama
16 Kasım 2020 22:29
|Bakan Varank: Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak
16 Kasım 2020 21:41
|Araç muayene ücreti ödemeleriyle ilgili yeni gelişme!
16 Kasım 2020 21:10
|HDP'li vekilin testi pozitif çıktı, bütçe görüşmelerine ara verildi
16 Kasım 2020 21:07
|Bakan Soylu ve müzisyen Akçıl, Ayda'yı ziyaret etti
16 Kasım 2020 20:46
|İstanbul Valisi: İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ile toplantı yaptık
16 Kasım 2020 20:11
|Akşener'den, Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin açıklama
16 Kasım 2020 19:36
|Başsavcılık, 'hükümlüye ilaç verilmediği' iddialarını yalanladı
16 Kasım 2020 19:28
|ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye geldi
16 Kasım 2020 19:26
|Koronavirüs tablosu açıklandı... Ağır hasta saysı 3.610'a yükseldi
16 Kasım 2020 19:03