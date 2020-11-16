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'Hamster' cinsi hayvana eziyet eden kadına para cezası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kucağındaki "hamster" cinsi evcil hayvanı tokatlayıp, ısırmaya çalışan kadına para cezası kesildi.
 16 Kasım 2020 20:29
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'Hamster' cinsi hayvana eziyet eden kadına para cezası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kucağındaki "hamster" cinsi evcil hayvanı tokatlayıp, ısırmaya çalışan kadına para cezası kesildi.

İlçede, bir kadının kucağına aldığı "hamster" cinsi evcil hayvanı tokatlayıp, ısırdığı anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medyada yayınladı.

Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin ulaştığı S.K'ye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 947 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı
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