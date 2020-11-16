Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yurt içinde ilk görüldüğü mart ayında gerilemeye başlayan yabancıya konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 ay üst üste düşüş göstermişti. Ağustos ayıyla birlikte tekrar yükselişe geçen yabancılara konut satışları, eylül de yüzde 26,1 ve ekimde yüzde 23,1 arttı. Üç aydır yükselen yabancılara konut satışları, yılın kalan iki ayına ilişkin pozitif beklentileri de güçlendirdi.

Çeyrekler bazında bakıldığında ilk çeyrekte yabancılara konut satışı 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 13,8 artışla 10 bin 948 adede yükseldi. İkinci çeyrekte salgının etkisiyle yabancılara konut satışı yüzde 67,9 düşüşle 3 bin 314 adede geriledi. Üçüncü çeyrekte kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme adımlarıyla yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yatay bir seyir izleyerek 11 bin 903 adet oldu.

Dördüncü çeyreğin ilk ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,1 artışla 4 bin 272'den 5 bin 258 adede yükseldi. Sektör temsilcileri, kasım ve aralık aylarında da benzer sayılara ulaşılması durumunda tüm zamanların en yüksek dördüncü çeyrek konut satışlarının görülebileceğini söyledi.

Satılan her 100 konutun 46'sı İstanbul'da

İstanbul, yabancıların konut en çok tercih ettiği il olmayı sürdürüyor. Geçen ay İstanbul'dan 2 bin 458 konut satın alan yabancılar, Eylül 2019'da 2 bin 43 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, ekimde geçen yılın aynı aynında göre yüzde 20,3 artış kaydetti.

Antalya, satılan 928 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 347 konutla Ankara, 187 konutla Yalova ve 186 konutla Bursa takip etti.

Yabancılar 10 aylık dönemde İstanbul'dan 14 bin 424, Antalya'dan 6 bin 53, Ankara'dan 2 bin 176, Bursa'dan 1.068 ve Yalova'dan 1.008 konut satın aldı.

En çok konutu İranlılar aldı

Türkiye'den ekimde en fazla konutu 900 adet ile Iraklılar aldı. Iraklıları 849 konutla İranlılar, 400 konutla Ruslar, 225 konutla Afganlar ve 213 konutla Kazaklar izledi.

Yılın ocak-ekim döneminde liderliği 5 bin 565 konutla İranlılar sürdürdü. Söz konusu dönemde Iraklılar 5 bin 749, Ruslar 2 bin 295, Afganlar 1.502 ve Azeriler 1.020 konutun sahibi oldu.

"Yılı en az kayıpla atlatacağız"

AA muhabirine açıklamada bulunan Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, Türkiye'ye uluslararası yatırımcının konut talebinin gün geçtikçe artmasının sektörün canlanması adına oldukça önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye'nin pandemiyle mücadelede başarısının uluslararası yatırımcıya güven verdiğini dile getiren Akbal, salgın nedeniyle ticaretin durduğu günleri yavaş yavaş geride bıraktıklarını belirtti.

Akbal, bu nedenle 2020 genelinde yabancıya konut satışında 40 bin adede yaklaşabileceklerini ve yılı en az kayıpla atlatabileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da analiz ettiğimiz yabancıya konut satışı piyasasında sadece Almanya'nın Türkiye'deki gibi olumlu bir havaya sahip olduğunu gördük. Ancak bu ülkedeki yıllık konut satışı Türkiye'nin bir aylık rakamına denk geliyor. Sektör olarak yakaladığımız bu istikrarın daha da iyileşerek devam etmesi yatırımcılar için güvenli limanın Türkiye olduğunu bir kez daha gösterdi."

Akbal, ABD ve İngiltere'den gelen talepte önceki yıla göre yaşanan ivmelenmenin dikkat çektiğini belirterek, ABD vatandaşlarının geçen yıl ekimde 57 olan konut alımının 104'e ulaştığını bildirdi.

"Sektör ülkeye döviz kazandırmaya devam ediyor"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da ekimde yabancı alıcılara 5 bin 258 adet konut satıldığını ifade etti.

Bu rakamın çok önemli olduğunu dile getiren Elmas, "Sektör ülkeye döviz kazandırmaya devam ediyor. Bu rakam ekimde yaklaşık 800 milyon dolar döviz girdisi demektir. Eylül-ekimde 1,5 milyar doları aşan bir döviz girdisi sağlanmıştır. Seyahat yasaklarının kalması ve özellikle geçtiğimiz haftalara kadar yüksek seyreden döviz kurunun yabancı yatırımcı için cazip etkilerini biz de sektör olarak konut satışlarımızda görmeye devam ettik. Bundan sonra da ülkemiz, dünyanın her yerinden vatandaşlar için yatırım tercihi olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"4. çeyrekte tüm zamanların en yüksek satış rakamını görebiliriz"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise pandemi sürecinde Türkiye'nin gösterdiği başarılı mücadelenin yabancıları burada yaşamaya teşvik ettiğini belirterek, ülkede bulunan yabancıların dönmek istemediğini söyledi.

Döviz kurlarının yüksekliğini, oturum ve pasaport teşviklerinin gayrimenkul alımında önemli etkenlerden olduğunu dile getiren Özgün, dünyanın dört bir yanından insanların Türkiye'yi sevdiğini, özellikle son dönemde sadece Körfez ve Orta Doğu değil Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinden gelen talepte de artış yaşandığını anlattı.

Özgün, "Ekimde yaşanan güçlü ve yüksek satış adetlerinin kasım ve aralıkta da devam etmesini ve tüm zamanların en yüksek 4. çeyrek rakamlarına ulaşılmasını bekliyoruz." dedi.

"Yabancı yatırımcı yerlideki kaybı kapattı"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da yabancıya satışlardaki yüzde 23,1'lik artışın çok memnun edici bir gelişme olduğunu belirterek, "Yabancılar uygun koşullar oluştuğunda pandemiye rağmen yeniden alım pozisyonuna geçti." dedi.

Bu dönemde en büyük katkıyı vatandaşlık hakkından aldıklarını dile getiren Özyurt, şu açıklamalarda bulundu:

"Çevre ülkelere baktığımızda en istikrarlı biziz. Ayda 100 konutu yabancılara satıyoruz. Yabancı yatırımcılara ağırlıklı olarak online satış yapılıyor. Ancak para transferleri, koruma engeline takılıyor. Ağırlıklı olarak Cezayir, İran ve Türk Cumhuriyetleri'nde bu sorun yaşanıyor. Bu konunun çözüme ulaşması gerektiği kanaatindeyim. Online satış aracılığıyla konut almak isteyenlere davetiye gönderilebilir. Bu alımlar Türk konsolosluğunda toplanabilir. Belirli bir seviyeye geldiğinde de charter seferi sağlanarak yatırımcılar Türkiye'ye getirilebilir. Böylece yerlideki kaybı kapattığımız gibi, turizmde yaşanan döviz kaybımızı da kapatabiliriz."

"Yabancı yatırımcı her koşulda Türkiye'ye güveniyor"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da yabancı yatırımcıda beklentilerinin ekimde hız kazandığını belirterek, pandeminin en kritik devresinde izlemeye geçen uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye duydukları güvenin bir neticesi olarak hızla alıma yöneldiğini söyledi.

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye her koşulda güvendiğini dile getiren Akkuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ekonomimizde yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılması noktasında, yeni ekonomi yönetimimiz ve Cumhurbaşkanımız çok olumlu sinyaller veriyor. Bu yeni dönemde ülkemizin dünyadaki vitrini ciddi bir değişimden geçiyor. Bu değişim, sektörümüze Orta Doğu dışında Afrika ve Asya ülkelerini de kazandırıyor. Özellikle Çinli yatırımcılar bu dönemde ciddi alımlar gerçekleştiriyor. Pakistan ve Hindistan gibi yeni pazarlardan da talepler geliyor."

"Türkiye'ye nakit akışında yaşanan sıkıntı çözülmeli"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında giderek artan liderlik vizyonunun yabancı yatırımcıyı harekete geçirdiğini belirterek, sektörün yurt dışı vitrinine her geçen gün değer kattığını söyledi.

Türkiye'nin yabancı yatırımcı açısından rekabette birçok ülkeye göre önde olduğunu dile getiren Bahadır, bu konumunun yabancı yatırımcının alış yönlü hareketini tetiklediğini anlattı.

Bahadır, "Döviz kurlarındaki hareketliliğin yukarı yönlü olması, yabancı yatırımcılar için bir fırsat olarak görüldü. Yabancıya yapılan konut satışlarında hem adet hem de ciro bazında satış grafiğinde ciddi artışlar sağladı. Türkiye'ye nakit akışı sağlama konusunda yaşanan sıkıntının çözüme ulaşması gerekiyor. Bu sorun ortadan kalktığında, yabancı yatırımcı trafiğinde daha da artış yaşanacağını düşünüyoruz." dedi.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, bugüne kadar yabancı satışında ortaya çıkan tablonun yılık geride kalan iki ayı için umut verdiğini söyledi.

Ekonomide başlayan yeni dönemin yabancı yatırımcılar açısından çok sayıda fırsatı beraberinde getirdiğini vurgulayan Çulhalık, "Sektörümüzde yabancı yatırımcı oranındaki artışla birlikte yatırımcı profili de çoksesli bir yapı kazandı. Dünyanın farklı ülkelerinden alımlar yapılıyor. Türkiye'den konut almakla yetinmiyor, ülkemizde farklı yatırımlar gerçekleştirerek yaşamlarını burada sürdürmeyi planlıyorlar." ifadelerini kullandı.