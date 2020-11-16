Polisin yaralandığı kaza kask kamerasına böyle yansıdı
|16 Kasım 2020 21:21
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Kars'ta, motosikletle kamyona çarpan, polis memuru Serkan Yiğit, ağır yaralandı. Kaza anı, Yiğit'in arkasında giden motosikletli arkadaşının kask kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, 14 Kasım'da, Paşaçayır Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi sanayi sitesine girişine yaklaşık 200 metre uzaklıkta meydana geldi. Bir grup motosiklet tutkunuyla kent gezisinden dönen polis memuru Serkan Yiğit, aynı yönde seyrederken, tali yola giren kamyona hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle yola savrulan Yiğit, ağır yaralandı. Kaza anı ise Yiğit'in arkasında giden motosikletli arkadaşının kask kamerasınca kaydedildi. Arkadaşının gözü önünde kaza yaptığını gören kişi, hemen motordan inip, yardım istedi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi Yiğit'i ambulansla önce Harakani Devlet Hastanesi'ne buradan da Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Yiğit'in iç kanama geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bekar olan polis memuru Serkan Yiğit'in tedavisi sürerken, kamyonu kullanan sürücü ise kaza sonrası gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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