Araç muayene ücreti ödemeleriyle ilgili yeni gelişme!
|16 Kasım 2020 21:10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı'na başkanlık etti. Burada konuşan Oktay,taşıtlarla ilgili araç muayene bilgisi, vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamalara aynı sayfadan ulaşma kolaylığı sağlayan 'Araçlarım' ekranının hizmete girerek 56 milyon kez kullanıldığını, 379 bin ödeme işleminin bu ekrandan gerçekleştiğini belirtti.
'ARAÇLARIM' UYGULAMASINA YÖNELİK 2'NCİ FAZ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'
Oktay, taşıtlarla ilgili araç muayene bilgisi, vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamalara aynı sayfadan ulaşma kolaylığı sağlayan 'Araçlarım' ekranının hizmete girerek 56 milyon kez kullanıldığını, 379 bin ödeme işleminin bu ekrandan gerçekleştiğini belirtti. Oktay, "Beğeni toplayan 'Araçlarım' uygulamasına yönelik 2'nci faz çalışmalarını sürdürüyoruz. Tamamlandığında; Tüzel Kişilere Ait Araç Bilgilerinin Gösterimi, Araç Muayene Randevu ve Sorgulama, Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama Durum Sorgulama, HGS Bakiye Yükleme ve Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama gibi hizmetler de kapsama alınacaktır. Ayrıca, halihazırda sadece nakit olarak ödenebilen araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi de mümkün hale gelecektir. 'Araçlarım' ile başladığımız tek ekran bütünleşik hizmetler, önümüzdeki yıl 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgahım' hizmetleriyle daha da çeşitlenecektir" diye konuştu.
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