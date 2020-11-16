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Cüneyt Çakır, Çekya-Slovakya maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya takımları arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek.
 16 Kasım 2020 21:26
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Cüneyt Çakır, Çekya-Slovakya maçında düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta altıncı maçlar öncesinde Çekya 9 puanla 2. sırada, Slovakya ise 4 puanla sonuncu sırada yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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