Çalındığı için umudunu kestiği otomobiline kavuştu
|16 Kasım 2020 21:36
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İSTANBUL Bağcılar'da çalındıktan sonra Bolu'da bulunan otomobil, polis tarafından sahibine teslim edildi. 17 gün önce çalınan otomobiline kavuşan Ahmet Topçu, "Arabayı gözden çıkarmıştık. Parçaladılar, denize attılar diye düşündüm. Bulunduktan sonra rahatladık" dedi.
Olay, 30 Ekim tarihinde İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Ahmet Topçu otomobilini çalışır vaziyette bırakarak bankamatikte işlem yapmaya gitti. Bankamatikteki işleminin ardından aracını bıraktığı yerde bulamayan Topçu, polise başvurdu. Polis ekipleri çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Topçu'ya ait çalınan otomobilin iki katlı çekiciye yüklenerek Ankara istikametine götürüldüğü tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu sınırlarına girdiği belirlenen çekiciyi TEM Otoyolu Batı Kavşağı mevkiinde durdurdu. Çekicide bulunan araçlardan birisinin Topçu'ya ait olduğu belirlendi. Otomobili Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine getiren ekipler, Ahmet Topçu'ya aracının bulunduğu haberini verdi. Topçu, 17 günün sonunda Bolu'ya gelerek çalınan aracını teslim aldı.
Çalınan otomobiline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Topçu, "30 Ekim'de İstanbul Bağcılar'da, aracımı çalışır vaziyette bırakıp bankamatikte işlem yapıyordum. O esnada hırsız alıp götürmüş. Müracaat ettik. Dün polis arkadaş aradı "Aracınız bulundu" dedi. Allah razı olsun bulanlardan, emeği geçenlerden. Allah polisimizden razı olsun. Arabayı gözden çıkarmıştık. Aklıma her şey geldi. Parçaladılar diye düşündüm. Denize attılar diye düşündüm. Kaza yaparlar bize vebali olur diye düşündüm. Aklıma her şey geldi. Bulunduktan sonra rahatladık. Allah razı olsun" dedi.
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