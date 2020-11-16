Aile hekimi koronavirüse yenik düştü
İzmir'in Urla ilçesinde bir aile hekimi yakalandığı koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.
|16 Kasım 2020 21:45
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İzmir'in Urla ilçesinde bir aile hekimi yakalandığı korona virüs sonucu hayatını kaybetti.
Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil, yakalandığı korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmir Tabip Odası tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "İzmir'in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Çil'in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
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