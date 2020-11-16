ABD'de 1 milyondan fazla çocuk Kovid-19'a yakalandı
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 1 milyondan fazla çocuğun virüse yakalandığı açıklandı.
|16 Kasım 2020 21:50
|+Aa- Yazdır
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 1 milyondan fazla çocuğun virüse yakalandığı açıklandı.
Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, salgının başından 12 Kasım'a kadar toplam 1 milyon 39 bin 464 çocuğun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, son bir haftada ise 111 bin 946 çocukta yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.
Amerikan Pediatri Akademisi Başkanı Dr. Sally Goza, sayıyı "şaşırtıcı ve trajik" bulduğunu ve daha önce böylesi bir virüs patlaması görmediklerini ifade etti.
Johns Hopkins Üniversitesine göre ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 11 milyonu geçti.
Eyaletlerin çoğu, salgının yayılmasını azaltmak için yeni kısıtlamalar getirmeye başladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|DSÖ'den Kovid-19 aşısı için 'ihtiyatlı iyimserlik' uyarısı
16 Kasım 2020 21:54
|Koronavirüs tablosu açıklandı... Ağır hasta saysı 3.610'a yükseldi
16 Kasım 2020 19:03
|AK Parti İl Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
15 Kasım 2020 19:57
|Bakan Koca: Kayıplarımız günlük 100'e yakın
15 Kasım 2020 19:14
|Hindistan'da Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor
15 Kasım 2020 17:30
|Çin'de, ithal edilen etlerin ambalajlarında Kovid-19'a rastlandı
15 Kasım 2020 17:25
|Prof. Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek
15 Kasım 2020 17:14
|Şarkıcı İrem Derici de koronavirüse yakalandı
15 Kasım 2020 15:42
|BBP Genel Başkan Yardımcısı, koronavirüse yakalandı
15 Kasım 2020 15:07
|Kırklareli Belediye Başkanı: 2. kez karantinadayım
14 Kasım 2020 23:37