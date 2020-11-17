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MEB'den evde veya hastanede eğitim gören öğrencilere yönelik açıklama

zaktan/canlı eğitim yoluyla evde ya da hastanede eğitim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin başarı değerlendirmeleri, dersi okutan öğretmen tarafından uzaktan çevrimiçi yöntemler kullanılarak yapılabilecektir.
 17 Kasım 2020 00:13
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MEB'den evde veya hastanede eğitim gören öğrencilere yönelik açıklama

Uzaktan/canlı eğitim yoluyla evde ya da hastanede eğitim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin başarı değerlendirmeleri, dersi okutan öğretmen tarafından uzaktan çevrimiçi yöntemler kullanılarak yapılabilecektir.

Memurlar.Net
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