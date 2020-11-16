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'Testiniz pozitif olsa bile çalışacaksınız' haberine yalanlama

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Akdağ, "Korona belirtileri çalışmaya engel değildir, başlıklı yayımlanan haber, tamamen yanlış bir bilgidir. Sağlıktaki sistemi durdurmaya yönelik, baltalamaya yönelik bir haberdir." dedi.
 16 Kasım 2020 22:29
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'Testiniz pozitif olsa bile çalışacaksınız' haberine yalanlama

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, koronavirüs belirtilerinin çalışmaya engel olmadığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Akdağ, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının, ilk günden beri ön safta canla başla çalışan sağlık personeli ve hastaları maksimum düzeyde korumaya yönelik, Sağlık Bakanlığı rehberinin güncellemeleri doğrultusunda kararlar aldıklarını belirtti.

"Eğer bir sağlık çalışanımızın PCR'si pozitif ancak ateş, nefes darlığı gibi semptomları yoksa, ayakta geçiriyorsa, tedaviyle birlikte 10 gün sonra izolasyonunun sonlandırılacağı belirtilmiştir." diyen Akdağ, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı rehberinde, izolasyonun sonlandırılmasıyla ilgili 3 madde var. Bu maddelerden ilki, eğer hastada semptom başlangıcından itibaren yoğun solunum sıkıntısı yoksa ve ayakta geçiriyorsa izolasyon süresi 10 gündür. Eğer pozitif olduktan sonra hastanın hafif semptomları varsa, klinikte bir ya da 2 gün yatıyorsa, izolasyonun süresi 14 gün olarak rehberde belirtilmiş. Eğer hasta yoğun bakımda kalmışsa bu da 20 gün olarak belirtilmiş. Eğer hasta 10. gününde semptomları ağırlaşmışsa biz buna 'Gel 10. günde görevine başla.' demiyoruz. Sağlık Bakanlığı rehberindeki tüm maddeleri resmi olarak bütün sağlık çalışanlarına güncel olarak bildiriyoruz."

Bu tür yalan haberlerin, Türkiye'de sağlık alanındaki başarılı adımlara gölge düşürmek amacı taşıdığını vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Korona belirtileri çalışmaya engel değildir.' başlıklı yayımlanan haber tamamen yanlış bir bilgidir. Yanlış algılamaya yönelik ve art niyetli bir haberdir. Sağlıktaki sistemi durdurmaya yönelik, baltalamaya yönelik bir haberdir. Halk içerisinde de toplum içerisinde de art niyetli bir takım algılar oluşturmaya yöneliktir."

"Çalışmaya zorlamışız gibi bir algı oluşturulmasını kınıyorum"

DÜ Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ise Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Tanı ve Tedavi Rehberindeki kurallara bağlı olarak karar aldıklarını söyledi.

Üniversite pandemi kurulu olarak her salı günü toplanıp güncel kararlar aldıklarını aktaran Çelen, "Hafif bulguları olan sağlık çalışanları, burada kişinin hiçbir bulgusu olmayabilir veya koku alma gibi hafif bir bulgusu da olabilir. PCR testi pozitif çıktıktan sonra izolasyon süreci için PCR testi alındığı günden itibaren 10. günde sonlandırılır. Tekrar PCR testi yapılmasına gerek yok ve kişi maskesini takarak görevinin başına döner." şeklinde konuştu.

Çelen, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarında veya hafif bulguları olanlardaki koku alma bulgusu, uzun süre devam eden hafif bir bulgudur. Bu tip hastaların izolasyonu 10. günde sonlandığı için maskelerini takarak görevlerinin başına dönmesinde herhangi bir engel söz konusu değildir. Burada yanlış bir algı oluşturulmuş. Haberde oluşturulan algıda sanki yönetim ve bizler (pandemi kurulu) sağlık çalışanlarının klinik bulguları varken bile onları çalışmaya zorlamışız gibi bir algı oluşturulmasını kınıyorum."
Anadolu Ajansı
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