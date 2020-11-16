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Türkiye'de her 10 bebekten biri erken doğuyor

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, Türkiye'de her 10 bebekten birinin prematüre olarak doğduğunu belirterek, bu alanda eğitim görmüş yeni doğan uzmanlarının önemine dikkati çekti.
 16 Kasım 2020 22:34
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Türkiye'de her 10 bebekten biri erken doğuyor

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, Türkiye'de her 10 bebekten birinin prematüre olarak doğduğunu belirterek, bu bebeklerin zamanında doğan akranlarıyla benzer hayatta kalma ve kaliteli yaşam şansını yakalayabilmeleri için bu alanda eğitim görmüş yeni doğan uzmanlarının önemine dikkati çekti.

Koç, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de her 10 bebekten birinin prematüre olarak doğduğunu, bu bebeklerin zamanında doğan akranlarıyla benzer hayatta kalma ve kaliteli yaşam şansını yakalayabilmeleri için bu alanda eğitim görmüş yeni doğan uzmanlarının önemine dikkati çekti.

Türkiye'de her yıl 150 bine yakın prematüre bebeğin doğduğunu ve yaşam savaşı verdiğini aktaran Prof. Dr. Koç, "Minicik ayaklarıyla dünyaya zamansız adım atan ve hayata tutunmak için savaşan, kısa ve uzun dönemde sayısız sorunlar ile baş etmeye çalışan, doğumları dahi kutlanamayan tüm prematüre bebeklerin, onları yaşatmak için uğraşan doktor ve hemşirelerin ve onların savaşında her zaman yanlarında olan sevgili ailelerinin Dünya Prematüre Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Esin Koç, Kovid-19 salgınının sadece yetişkin ve yaşlı nüfus için değil, gebeler, bağışıklığı henüz oluşmamış yeni doğan dönemi bebekler ve özellikle de erken doğmuş prematüre bebekler açısından da risk oluşturabileceğini belirtti.

Kovid-19 salgını konusunda, hastalığın sadece yetişkinler ve yaşlı nüfus için tehlike yarattığı yönünde bir algı oluştuğuna dikkati çeken Prof. Dr. Koç, şunları kaydetti:

"Genç nüfus ve çocuklarda klinik bulguya çok fazla rastlanmıyor ancak zaman ilerledikçe çocuklarda ve küçük bebeklerde de vaka bildirimleri yansımaya başladı. Dünyada ve ülkemizde yeni doğan Kovid pozitif vaka bildirimleri olmaktadır. Yeni doğan bebekler ve özellikle zamanından önce doğmuş prematüre bebekler Kovid-19'dan nasıl etkileniyor, aileler için de önemli bir soru bu. Kovid-19 enfeksiyonunda da diğer enfeksiyonlardan çok da farklı bir bulgu yok aslında. Yani bebekte emmede azalma, hareketlerinde azalma, solunum sıklığında artış, bebeğin renginde morarma, bozulma, ateşin yükselmesi veya çok düşmesi, uyandıramama gibi genel enfeksiyon bulguları bunda da geçerli. Şimdiye kadarki vakalardan da böyle bildirimler yapılmış belirtiler açısından. O nedenle aileler bu bulgulardan bir veya birkaçını fark ederse mutlaka bir doktora danışmalı. Diğer taraftan bugünkü bilgilerimize göre, emzirme döneminde Kovid pozitif olan anneler ellerini çok iyi yıkayıp maske takarak bebeklerini emzirebilir ya da sağılmış sütlerini bebeklerine verebilirler."

Prematüre doğan bebeklerin sağlıkla hayata tutunabilmeleri için yoğun bakım, taburculuk sonrası bakım ve takip süreçlerinin profesyonel bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Koç, "Bebeklerimiz dünyaya geldiği andan itibaren zorlu süreçler başlıyor ve Kovid-19 salgın dönemi koşulları daha zorlu bir hale getirmiş durumda. Bu nedenle prematüre bebeklerimiz yeni doğan alanında uzman ellere ve bu alanda gelişmiş donanıma sahip merkezlerde doğmaları gerektiğinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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