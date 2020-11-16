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MSB acı haberi duyurdu: Suya kapılan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
 16 Kasım 2020 23:10
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MSB acı haberi duyurdu: Suya kapılan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Silopi'de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in babaevine acı haber ulaştı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı'nda boğulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in Kayseri'deki babaevine acı haber ulaştı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için Habur Çayı'na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez, suya kapılarak boğuldu. Hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin acı haberi Kayseri'deki babaevine ulaştı. Acı haberi alan şehidin yakınları Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta bulunan eve akın etti. Şehidin babaevine Türk bayrağı da asıldı.

Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in naaşının yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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