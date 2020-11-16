Çöp konteynerinde bulunan kişiye valilik sahip çıktı
Gaziantep'te çöp konteynerinde bulunan kişi koruma altına alındı.
|16 Kasım 2020 23:54
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Gaziantep'te çöp konteynerinde bulunan kişi koruma altına alındı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alkolün etkisiyle çöp konteynerinde sızan kişinin emin ellerde olduğunu belirterek, "Tedavisi yapılıp, kendisine en uygun sosyal hizmet modeli sunulacaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadesini kullandı.
Alkolün etkisiyle çöp konteynerinde sızan amcamız emin ellerde 🇹🇷Davut GÜL (@gul_davut) November 16, 2020
Tedavisi yapılıp,kendisine en uygun sosyal hizmet modeli sunulacaktır...
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın... pic.twitter.com/rqnrCvgcOw
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