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İşte Bilim Kurulu'nun hükümete sunduğu tavsiyeler

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bilim Kurulu'nun bugünkü bazı tavsiyelerini sosyal medya hesabından açıkladı.
 17 Kasım 2020 00:51
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İşte Bilim Kurulu'nun hükümete sunduğu tavsiyeler

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bilim Kurulu'nun bugünkü bazı tavsiyelerini sosyal medya hesabından açıkladı. Işık Bakanlar Kurulu'nun değerlendireceği önerilerle ilgili 2 detayı da takipçileriyle paylaştı.

Işık'ın paylaşımları şöyle:

Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantıdaki tavsiyelerinin bazıları:

*Eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması

*Restoranların tamamen paket servise geçmesi

*Okulların tatilinin uzatılması

*Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı

Kararı yarın hükümet verecek!

Yarın Bakanlar Kurulu'nun değerlendireceği önerilerle ilgili 2 detay var: 1)Restoranların tamamen paket servise geçmesi ya da HES koduyla sınırlı müşteri alması

2)Uzun sokağa çıkma yasakları öncesi/sonrası yığılmaya neden olduğu için bazı yerlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı
Memurlar.Net
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