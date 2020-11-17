İşte Bilim Kurulu'nun hükümete sunduğu tavsiyeler
|17 Kasım 2020 00:51
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bilim Kurulu'nun bugünkü bazı tavsiyelerini sosyal medya hesabından açıkladı. Işık Bakanlar Kurulu'nun değerlendireceği önerilerle ilgili 2 detayı da takipçileriyle paylaştı.
Işık'ın paylaşımları şöyle:
Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantıdaki tavsiyelerinin bazıları:
*Eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması
*Restoranların tamamen paket servise geçmesi
*Okulların tatilinin uzatılması
*Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı
Kararı yarın hükümet verecek!
Yarın Bakanlar Kurulu'nun değerlendireceği önerilerle ilgili 2 detay var: 1)Restoranların tamamen paket servise geçmesi ya da HES koduyla sınırlı müşteri alması
2)Uzun sokağa çıkma yasakları öncesi/sonrası yığılmaya neden olduğu için bazı yerlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı
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