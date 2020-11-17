Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma talimatını kendisi verdiğini söyledi. Soylu, belediye başkanlarının kamu kaynaklarını böyle bir konuda kullanamayacağını ifade etti.
 17 Kasım 2020 01:39
+Aa- Yazdır
Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İzmir ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları hakkındaki iddialarla ilgili konuştu. İzmir'deki afetler gibi tüm afetlerde kriz yönetiminin gerekli olduğunu ve bazı önlemlerin alınabileceğini söyleyen Soylu, Ekrem İmamoğlu soruşturmasına da kendisinin izin verdiğini açıkladı.

Süleyman Soylu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programında kendisiyle ilgili iddialara cevap verdi. Programa telefonla katılarak cevap hakkını kullanan Soylu, televizyon spikerlerinin AFAD eğitimine alacaklarını söyledi.

İşte Soylu'nun açıklamaları;

"Ben durup dururken bir belediye başkanının konuşmasını veya bir muhtarın konuşmasını niye durdurayım? Amacım ne olabilir? Hele ki bu iletişim çağında.

Televizyon spikerlerine AFAD eğitimi

Mesele şu kriz iletişimini hep beraber yapmak zorundayız. Televizyonlarda, yakınlarda spikerlerinizi AFAD eğitimine almak zorundayım. Çünkü benim ona ihtiyacım var ve buna ait bir programlama yapılıyor. Neden? Onun ilk dakikalarda ne söylediği benim için önemli. Buna ait kitapçıklar hazırlanıyor çünkü biz AFAD bölgesiyiz. Afetlerle karşı karşıyayız ve kalacağız da. Bundan herhangi bir kaçışımız yok.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma

İkincisi de benim onayımla yürürlüğe girmiştir. Ekrem İmamoğlu'nun, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu konudaki değerlendirmesi. Bugün sabah İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener bir televizyon programında söylemiş. Ben dinlemedim ama arkadaşlar ilettiler. İşte "Ya Kanal ya İstanbul" konusunda bölücülük, işte kendisine ait söylemlerinden dolayı bir soruşturma açıldı. Şimdi siyasal stratejistler, siyasal yorumcular farklı düşünebilirler. Bu siyaset alanında olabilir ama biz devlet idare ediyoruz ve kurallarla idare ediyoruz.

Kanal İstanbul devlet projesi mi?

Hükümet bir projeye adım attığı andan itibaren o bir devlet yatırımına dönüşür. Şu anda bir devlet yatırımıdır. Yani sadece hükümet değil devlet yatırımıdır.

Yani karar verici mekanizma kararını verir ondan sonra da mesele devlet yatırımına döner. Şimdi burada karar verilmiş.

Elbette ki bir belediye başkanı kendi bulunduğu alanla ilgili eğer bu projeyi beğenmiyorsa, hükümet ve kamu yatırıysa bununla ilgili yatırımlarını hatta eleştirilerini ortaya koyabilir.

"Belediye buna kaynak ayıramaz"

Belediyenin kendi imkanlarını kullanarak belki çizgi çekilmesi gereken alan burası. Belediyenin kendi imkanlarını kullanarak bu konuda buna kaynak ayıramaz. Bu benim kuralım değil. Eğer bu konuda keşke yapılmasa diyen varsa TBMM orada. Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. TBMM'de pek çok kanun çıkıyor. Özellikle siyasi partilerin uzlaşmasıyla çıkan kanunlar var. Bunu değiştirirler ve bizim gibi bu konuda uygulayıcılarında ellerini kolaylaştırırlar. Diye bilirler ki "Hayır kardeşim biz kamu kaynaklarını belediye kaynaklarını bir projenin yürümemesi için kullanabiliriz". Ben de o zaman şunu söylüyorum Türkiye'nin haline bakarız. Yani kamu kaynakları siyasetin ana konusu haline gelir ki bu tehdittir ve tehlikedir. Yani kanun koyucu bunu bu açıdan koymuştur.

Soylu: Bunlar incitici

Orada şahsıma da incitici cümleler sarf edildi. İşgüzar benim! Sayın Cumhurbaşkanımıza yalakalık yapanda benim. Yani tarif edilen...

Ben sözümü açık söyleyen bir insanım. İşgüzar da benim, Sayın Cumhurbaşkanına yerini koruyabilmek ve kollayabilmek için yakalık da yapan benim. Bunların incitici olduğunu şahsım adına düşünüyorum ve doğru olmadığını düşünüyorum."
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
BM'den Kapalı Maraş açıklaması
17 Kasım 2020 02:10		 Ümit Özdağ: Keşke Demirtaş kadar bana da değer verseydi
17 Kasım 2020 01:42
17 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Kasım 2020 00:04		 Meral Akşener: Sayın Soylu çevresine çok dikkat etmeli
16 Kasım 2020 22:54
Ümit Özdağ: İhraç edilmeyi bekliyordum
16 Kasım 2020 22:49		 'Testiniz pozitif olsa bile çalışacaksınız' haberine yalanlama
16 Kasım 2020 22:29
Bakan Varank: Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak
16 Kasım 2020 21:41		 Araç muayene ücreti ödemeleriyle ilgili yeni gelişme!
16 Kasım 2020 21:10
HDP'li vekilin testi pozitif çıktı, bütçe görüşmelerine ara verildi
16 Kasım 2020 21:07		 Bakan Soylu ve müzisyen Akçıl, Ayda'yı ziyaret etti
16 Kasım 2020 20:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:10 - BM'den Kapalı Maraş açıklaması01:52 - 7256 sayılı yeniden yapılandırma Kanunu R.G.'de yayımlandı01:42 - Ümit Özdağ: Keşke Demirtaş kadar bana da değer verseydi01:39 - Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim01:34 - ABD, Muslim Pro ile veri topluyor00:56 - Karabük'te, 14 gün boyunca ev ziyaretleri yasaklandı
00:51 - Bilim Kurulu'nun, bu sunduğu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor00:13 - MEB'den evde veya hastanede eğitim gören öğrencilere yönelik açıklama00:04 - 17 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Çocuğu için refakat izni kullanan sözleşmeli personel annesi için de bu izni kullanabilir mi?23:54 - Çöp konteynerinde bulunan kişiye valilik sahip çıktı23:44 - 'Zoom patlaması' yaşandı! Ülke ekonomisi resesyondan çıktı
23:43 - Araç sahipleri dikkat! Cebinizden 15 bin TL çıkmasın23:40 - Sosyal medyada paylaşınca harekete geçildi23:36 - 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı23:10 - MSB acı haberi duyurdu: Suya kapılan asker şehit oldu23:01 - Bakan Koca: Somut tedbirlerin hayata geçirilmesini istedik
23:00 - AB, Kovid-19 aşısı için 5. alım sözleşmesini imzalayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu'nun, bu sunduğu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor
Karabük'te, 14 gün boyunca ev ziyaretleri yasaklandı
Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
MEB'den evde veya hastanede eğitim gören öğrencilere yönelik açıklama
Çocuğu için refakat izni kullanan sözleşmeli personel annesi için de bu izni kullanabilir mi?
17 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Ümit Özdağ: Keşke Demirtaş kadar bana da değer verseydi
7256 sayılı yeniden yapılandırma Kanunu R.G.'de yayımlandı
ABD, Muslim Pro ile veri topluyor
BM'den Kapalı Maraş açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
resim 3
Castenada 1
İmamoğlu'na Soruşturma Açılması 1
ismail koncuk'un iyi parti'den istifa etmesi 1
sosyal paylaşım sitelerinin ünlü olmaya etkisi 3
495 liradan altın alan insan 3
divan edebiyatından bir beyit bırak 1
Kerimcan Durmaz ile Selin Ciğerci'nin birbirlerine küsmesi 1
Ahmet Kekeç 1
çakı çakmak ustura bıçak 1
SON İLANLAR
Cimitekke Belediyesi İşçi Alacak
DSİ Çoruh Projeleri Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 1 personel alacak
Darphane ve Damga Matbaası 13 İşçi Alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
ÖSYM, 12 alanda 15 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam