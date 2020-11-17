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Ümit Özdağ: Keşke Demirtaş kadar bana da değer verseydi

İYİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olarak kararı değerlendirdi. Özdağ, İYİ Parti'de kendisine Selahattin Demirtaş kadar değer verilmediğini söyledi.
 17 Kasım 2020 01:42
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Ümit Özdağ: Keşke Demirtaş kadar bana da değer verseydi

İYİ Partiden ihraç edilen Ümit Özdağ, Meral Akşener'e olan kırgınlığını dile getirirken; 'Keşke Sayın Akşener sabah kahvaltısı ikram ederim dediği Selahattin Demirtaş kadar bana da değer verseydi ve bana da bir kahve ikram edip "Ümit Bey sizinle yollarımızı ayırmak istiyorum" deseydi' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin kurucularından İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, ihracına ilişkin şu yorumlarda bulundu:

'İhraç edilmeyi bekliyordum'
* Evet, bekliyordum. Çünkü sizin programınıza katıldıktan sonra Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden doğrusu çok ağır, hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna 'üzülmedim' desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, daha sonra da aynı siyasi partide, partinin kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız arkadaşlar... İhraç edilmeyi bekliyordum. Davet edebilirlerdi, konuşabilirdik. Bunun yerine bana çok ağır ifadelerle saldırmaya başladılar.

'Fetö organlarında bana operasyon var'
* Ben bugün iletmiş olduğum, savunma demiyorum, beyannamede de, şu konuda dikkatlerini çektim arkadaşların. Siyasal bir uyarıda bulundum. 17 senesini bilmediğiniz şüpheli bir ilişkiler ağı içinde olan bir kişiye kendinizi o kadar angaje ediyorsunuz ki sonunda beklemediğiniz bir şey çıktığında şaşıracaksınız. O kişiyi korumak adına dava arkadaşlarını psikiyatrik hasta olmakla suçladılar. Oysa bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır. Bu Fetullah Gülen'in FETÖ'yle mücadele edenlere karşı FETÖ örgütüne vermiş olduğu talimattır. Akıl sağlığı üzerinden saldırın. FETÖ'nün yayın organlarında bana operasyon var.

* "Size kim böyle Ümit Özdağ ile mücadele edin diyorsa, ona şüpheyle bakın. FETÖ yanınıza kadar sızıp kulağınıza fısıldıyor" diyorum. FETÖ'nün bütün yayın organlarında bana karşı operasyon var.

'Buğra'nın gençliğini bilen tek kişi benim'
Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarımı bu parti kurulmadan dile getirdim. Kurucular Kurulu daha oluşmamıştı. Buğra'nın gençliğini bilen tek kişi benim partide. Ankara Türk Ocakları'ndan. Şimdi normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız. Ama ben bir tek Sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek kişi oldu. O da Buğra Kavuncu.

'Ben, MİT'e ve MSB'ye bunu sordum' diyor.
Ahmet Hakan'ın "Merak Akşener 'Ben, MİT'e ve MSB'ye bunu sordum' diyor. Onlar da bana 'Yok böyle bir şey' dediler diyor. Böyle bir telefon görüşmesi yaparken, yanında bulunan parti yetkilileri varmış. Sizin söyleminizi ciddiye almış, devletin ilgili makamlarını aramış. "Siz bunu sürdürerek partiye zarar veriyorsunuz" diyorlar" şeklindeki sorusuna ise Ümit Özdağ şöyle yanıt verdi:

"Süreçte kimin ne söylediği ortaya çıkacak. Ben diyorum ki devlet böyle çalışmaz. Akşener'in de devletin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi sahibi olduğunu sanıyorum."

Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Kavuncu'yu savunmak adına beni ihraç ettiler. Ben hala İYİ Parti'yi kendi partim olarak görüyorum. Bugün ihraç edildim ama mahkemeye götüreceğim süreci" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti temsilcisi HDP'lilerle aynı karede
HDP'li isimler ve Türkiye'den kaçan isimlerin bulunduğu konferansa İYİ Parti adına katılan Mahican Balcı'yı da eleştiren Özdağ, İyi Partili ismin HDP'liler ile aynı karede bulunmasına tepki gösterdi

'İdris Naim Şahin'in Fetö'yle işbirliği affediliyor da...'
Özdağ açıklamalarına şöyle devam etti:

* İdris Naim Şahin. FETÖ'nün İçişleri Bakanlığı'nda örgütlenmesini zirveye çıkardığı dönemin İçişleri Bakanı. Bana bir bilgi geliyor 'Sayın Genel Başkan'ım' diyorum 'Yapmayım.' 'Bu bir operasyon. Bu kişi bizim içimize sokulmak isteniyor.' Diyor ki, 'ben bununla ilgilenmiyorum.' Sonra bir bakıyorum İdris Naim Şahin bir gece aday ilan ediliyor. Sayın Akşener, İdris Naim Şahin'in FETÖ'yle yaptığı işbirliğini affediyor da, Ümit Özdağ'ın İdris Naim Şahin'e karşı çıkmasını affetmiyor.

* Veya Bahadır Erdem. Bu arkadaşın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesiyle sorunu var. FETÖ'ye, PKK'ya onlarca kez değil yüzlerce kez yağ yapmış. Bu arkadaş Genel Başkan Yardımcı yapıldı.

Türk milliyetçiliği kontrol altına alınmaya çalışıyor'
* Türk milliyetçiliği İYİ Parti'den ihraç ediliyor. Bu sadece benimle ilgili değil. Türk milliyetçiliği kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu ihraç kararında yine Genel Başkan'a yönelik eleştirilerim rol oynamış anlaşılan. Ve Koray Aydın'a yönelik eleştirilerim. Biz bu partiyi demokrasiyi gerçekleştirmek için kurduk. Eğer ben milletvekili olarak Genel Başkan'ı eleştiremeyeceksem, orada bir sorun var.

* Keşke Sayın Akşener sabah kahvaltısı ikram ederim dediği Selahattin Demirtaş kadar bana da değer verseydi ve bana da bir kahve ikram edip "Ümit Bey sizinle yollarımızı ayırmak istiyorum" deseydi.
CNN Türk
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