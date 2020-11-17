BM'den Kapalı Maraş açıklaması
|17 Kasım 2020 02:10
|+Aa- Yazdır
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın birifinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapalı Maraş'a ziyaretinin sorulması üzerine, ''Hafta sonu Maraş'ta yaşanan gelişmeleri endişeyle yakından izlediğimizi söylebilirim.'' değerlendirmesinde bulundu.
Kapalı Maraş konusundaki pozisyonların değişmediğini ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldıklarını söyleyen Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'da gerginliği artıracak ve gelecekte diyalog ve görüşmeleri tehlikeye atacak her türlü tek taraflı adımdan kaçınılması çağrısı yaptığını söyledi.
Dujarric, tüm taraflara diyalog çağrısında bulunarak, uygulanabilir ve kapsamlı bir müzakere ve siyasi sürecin canlandırılmasında iki tarafın desteklenmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Sözcü Dujarric, ''Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün yolu nihayetinde tarafların elinde.'' dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ümit Özdağ: Keşke Demirtaş kadar bana da değer verseydi
17 Kasım 2020 01:42
|Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
17 Kasım 2020 01:39
|17 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Kasım 2020 00:04
|Meral Akşener: Sayın Soylu çevresine çok dikkat etmeli
16 Kasım 2020 22:54
|Ümit Özdağ: İhraç edilmeyi bekliyordum
16 Kasım 2020 22:49
|'Testiniz pozitif olsa bile çalışacaksınız' haberine yalanlama
16 Kasım 2020 22:29
|Bakan Varank: Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak
16 Kasım 2020 21:41
|Araç muayene ücreti ödemeleriyle ilgili yeni gelişme!
16 Kasım 2020 21:10
|HDP'li vekilin testi pozitif çıktı, bütçe görüşmelerine ara verildi
16 Kasım 2020 21:07
|Bakan Soylu ve müzisyen Akçıl, Ayda'yı ziyaret etti
16 Kasım 2020 20:46