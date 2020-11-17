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Bakan Varank: Türkiye'de tek adam muhalefeti, tek kadın muhalefeti var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Türkiye'de bir tek adam rejimi yok ama tek adam muhalefeti, tek kadın muhlefeti var, tek dağ muhalefeti var.' dedi.
 17 Kasım 2020 06:05
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Bakan Varank: Türkiye'de tek adam muhalefeti, tek kadın muhalefeti var

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Milletvekillerinin eleştirilerini dikkate alacaklarını, ancak bazı milletvekillerinin siyaseten eleştiride bulunduğunu dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Bazı milletvekillerimiz ısrarla ve inatla bir tek adam rejiminden bahsedip durdular. İfadeyi kendilerine iade ediyoruz. Bu en öncelikli olarak millet iradesine bir saygısızlıktır. Bu sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, tombaladan çıkmış bir sistem değildir, kimsenin heva ve hevesine göre yapılmış bir sistem değildir. Bu sistemle ilgili öncelikle halk oylamasına gidilmiş, milletimiz bu sistemi Anayasa değişikliği ile kabul etmiştir, yüzde 51'in üzerinde bir oy oranıyla. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız meydan meydan gezmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatmış, halkımızdan oy istemiş ve yüzde 52'nin üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Dolayısıyla burada tek adam rejimi yok ama muhalefet milletvekillerine şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer kendilerine bakmak istiyorlarsa bir tek adam muhalefetinden bahsedebiliriz."
Anadolu Ajansı
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