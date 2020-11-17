Bakan Varank: Türkiye'de tek adam muhalefeti, tek kadın muhalefeti var
|17 Kasım 2020 06:05
|+Aa- Yazdır
Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.
Milletvekillerinin eleştirilerini dikkate alacaklarını, ancak bazı milletvekillerinin siyaseten eleştiride bulunduğunu dile getiren Varank, şöyle konuştu:
"Bazı milletvekillerimiz ısrarla ve inatla bir tek adam rejiminden bahsedip durdular. İfadeyi kendilerine iade ediyoruz. Bu en öncelikli olarak millet iradesine bir saygısızlıktır. Bu sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, tombaladan çıkmış bir sistem değildir, kimsenin heva ve hevesine göre yapılmış bir sistem değildir. Bu sistemle ilgili öncelikle halk oylamasına gidilmiş, milletimiz bu sistemi Anayasa değişikliği ile kabul etmiştir, yüzde 51'in üzerinde bir oy oranıyla. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız meydan meydan gezmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatmış, halkımızdan oy istemiş ve yüzde 52'nin üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Dolayısıyla burada tek adam rejimi yok ama muhalefet milletvekillerine şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer kendilerine bakmak istiyorlarsa bir tek adam muhalefetinden bahsedebiliriz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik
17 Kasım 2020 05:26
|Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik
17 Kasım 2020 05:24
|BM'den Kapalı Maraş açıklaması
17 Kasım 2020 02:10
|Ümit Özdağ: Keşke Demirtaş kadar bana da değer verseydi
17 Kasım 2020 01:42
|Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
17 Kasım 2020 01:39
|17 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Kasım 2020 00:04
|Meral Akşener: Sayın Soylu çevresine çok dikkat etmeli
16 Kasım 2020 22:54
|Ümit Özdağ: İhraç edilmeyi bekliyordum
16 Kasım 2020 22:49
|'Testiniz pozitif olsa bile çalışacaksınız' haberine yalanlama
16 Kasım 2020 22:29
|Bakan Varank: Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak
16 Kasım 2020 21:41