Maraş için 338 Rum başvurdu
|17 Kasım 2020 06:15
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Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKYR) tüm karşı çıkmalarına rağmen, Rum vatandaşlar Maraş'taki arazileri için başvurulara başladı. Maraş'ın açılmasıyla sonuçlanan hukuki sürecin 2010'dan bu yana takipçisi olan Ulusal Birlik Partisi Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Maraş'taki malları için 338 Rum vatandaşının başvuruda bulunduğunu belirtti.
3 MİLYON 214 BİN STERLİNLİK TAZMİNAT
Hasipoğlu "Başvurulardan 242'si mallarının iadesini talep ederken, 95'i ise tazminat talebinde bulundu. 1 Rum vatandaşı Maraş'taki mallarını Türk vatandaşıyla takas edebileceğini söyledi" dedi. Talep edilen malların 15'i otel, 20'si dükkan, 4'ü fabrika, 137'si ev, bina ve apartman olarak şekillenirken, 162'si ise arsa ve tarlalardan oluşuyor" dedi. Rumlarca talep edilen tazminat miktarı 3 milyon 214 bin sterlin (Yaklaşık 33 milyon lira) olarak belirlendi.
TAVİZLER RAFA KALKTI
Maraş'ın Rum tarafıyla sürdürülen federasyon görüşmeleri sırasında gözden çıkarılan bir toprak parçası olduğunu aktaran Hasipoğlu, "Rum tarafıyla ortak bir vizyonumuz yok ve federasyon müzakereleri bağlamında bir ortaklık da kuramayacağımız aşikar. Rum tarafı ne bu adanın yönetimini ne de etrafındaki zenginliği paylaşmak istiyor. Biz Maraş'ı GKRY'ye federasyon müzakelerinde verilecek bir toprak tavizi olarak değerlendirmiyoruz" diye konuştu.
ARTIK KAPALI TUTMAYI DOĞRU BULMADIK
2010-2015 yılları arasında yürütülen federasyon müzakerelerinde görev alan Hasipoğlu, "Müzakere heyeti üyesi olarak 6 başlıktan sorumlu hukuk danışmanıydım. 46 yıldır Maraş'ın kapalı kalmasının temelinde, Kıbrıs Rum iradesiyle bir gün anlaşma beklentisi vardı. Gelinen noktada her müzakereyi reddeden Rum tarafıyla ortak bir vizyonumuz olmadığı açık. Daha fazla kendimize ait olan bir toprak parçasını kapalı tutmayı doğru bulmadık, bu açılımın sebebi de budur" ifadelerini kullandı.
Aybike Eroğlu
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