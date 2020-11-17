Vaniköy Camii nasıl yandı?



Tarihi Vaniköy Camii'nde önceki gün çıkan yangının ardından dün savcılık, bilirkişi ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı incelemelerde bulunmak üzere görevli bilirkişiyle camiye geldi. Bir süre camide kalan heyet, incelemelerin ardından camiden ayrıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Üsküdar Müftülüğü'nden yetkililer de camide incelemelerde bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

ZİYNET EŞYALARI BULUNAMADI

6,5 yıldır Vaniköy Camii'nde imamlık yaptığını belirten Mustafa Coşkun ifadesinde şunları anlattı: "Camiye bitişik lojmanda ikamet ediyorum. Cumartesi akşamı Şile'ye gitmiştim. Pazar günü saat 11.00 sıralarında eşim aradı ve evde değişik bir koku olduğunu söyledi. Komşu yalının güvenlik görevlisini arayıp teknisyenle kontrol etmesini istedim. Tedbir amacıyla bayanlar bölümünün elektrik sigortalarını indirdiklerini söylediler. 13.10'da eşim tekrar aradı ve kadınlar bölümünün yanmaya başladığını söyledi. Apar topar camiye gittim. Kullanılamaz hale gelmişti. Caminin tamamı yerden elektrikli ısıtmadır. Yangının bu ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Evin içerisinde ziynet eşyalarım bulunuyordu. Yangın sonrası yapılan araştırmalarda bu eşyalar bulunamadı."

HIRSIZLIK İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Camiye ait güvenlik kameralarının zarar gördüğü, kısmen kurtarılan harddiskin ise Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındığı öğrenildi. Hırsızlık şüphesi dahil tüm ihtimallerin çok yönlü olarak soruşturulduğu, ilk aşamada tüm delillerin toplandığı, titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Üsküdar Müftülüğü'nde görevli Halil Kahraman, "İncelemeler tamamlanınca sonuç belli olacak. Belli ki tarihi eser artık yok oldu. İnşallah yenilenecek. Şu anda sabotaj ihtimali yok. Savcılık raporunu bekleyeceğiz" dedi.



İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan ve Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde dün yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi karadan müdahale ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de denizden müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü. 355 yıllık ata mirasından geriye ise besmele-i şerif kaldı. Büyük zarar gören caminin, bir yapı ve restorasyon firması tarafından birebir ölçülerle hazırlanan 3 boyutlu modeli ortaya çıktı. Tarihi caminin geçmişten günümüze fotoğrafları, yangın ve sonrasına ait tüm görsel ve bilgilerini sizler için derledik. Peki, Vaniköy Camii neden yandı, Vaniköy Camii tarihi önemi nedir?



3 boyutlu dijital kaydı var

Vaniköy Camii'nin daha önce bir restorasyon projesi için hazırlanan 3 boyutlu lazer tarama kayıtları ortaya çıktı. Çalışmayı hazırlayan Harita Mühendisi Fahrettin Doğan Tekin, bu tür çalışmaların olası afetlerde zarar gören tarihi yapıların kurtarılması için son derece önemli olduğunu kaydetti. Tekin, "Elimizde böyle verilerin olması üzüntümüzü az da olsa hafifletiyor. Bu verileri kullanarak yapının birebir tüm ölçülerini çıkarıp yeniden hayat bulmasını sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.