Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık ordusu ilk günden beri gözünü bile kırpmıyor

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi, yoğun bakımlarında salgını en az kayıpla atlatabilmek için yoğun mesaide.
 17 Kasım 2020 06:50
+Aa- Yazdır
Sağlık ordusu ilk günden beri gözünü bile kırpmıyor

Hastanenin Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, "Bizi hatırlasanız da hatırlamasanız da bizler aynı görev aşkıyla işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi. Dünya standardının ötesinde bir tedavi uyguladıklarını belirten Turan, "Belki daha da ilerisinde. Hangi hastaya ne yapılacak, bütün ekipler biliyor.

Pek çok ülke artan hasta sayısını karşılayamıyor, bizde böyle bir sorun yok, yoğun bakım ihtiyacına yetişebiliyoruz" diye konuştu. 65 yaş üstü vakalarda "Evde kal" tedbiriyle düşüş yaşandığına dikkat çeken Turan, "Önceden ileri yaş ile kronik hastalar gelirdi, şimdi 40-60 yaş arasında altta yatan hastalığı olmayan, vücut direnci iyi hastalar geliyor. Tek bir şey bekliyoruz; lütfen yoğun bakıma ihtiyaç duymayın. Kurallara uyun. Kendinizi koruyun."

Neşra DURMAZ
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid testi pozitif çıkan çift, minareden anons ettirdi
17 Kasım 2020 08:46		 Teflon tavalar yeniden gündemde: Kuşların ölümüne neden oluyor
17 Kasım 2020 08:43
Emekli astsubaya kendi bağırsağından mesane yapıldı
17 Kasım 2020 08:08		 İstanbul'da virüsün merkezi toplu taşıma
17 Kasım 2020 07:35
Şehit piyade teğmenin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi
17 Kasım 2020 07:05		 Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
17 Kasım 2020 06:30
Çöp konteynerinde bulunan kişiye valilik sahip çıktı
16 Kasım 2020 23:54		 MSB acı haberi duyurdu: Suya kapılan asker şehit oldu
16 Kasım 2020 23:10
Bakan Koca: Somut tedbirlerin hayata geçirilmesini istedik
16 Kasım 2020 23:01		 Türkiye'de her 10 bebekten biri erken doğuyor
16 Kasım 2020 22:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:46 - Kovid testi pozitif çıkan çift, minareden anons ettirdi08:43 - Teflon tavalar yeniden gündemde: Kuşların ölümüne neden oluyor08:36 - iPhone, her hareketimizi izliyor08:26 - Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı08:16 - Özdağ: Buğra Kavuncu, İyi Parti Genel Başkanlığı'na hazırlanıyor08:10 - Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
08:08 - Emekli astsubaya kendi bağırsağından mesane yapıldı08:04 - 'Hayata Dönüş'te zaman aşımı riski08:00 - 'Yangına karşı niçin önlem alınmadı?'07:50 - 'Evde kal'anlar ısıtıcıya koştu07:48 - Aşı karşıtlarına öneri: Yarın, öbür gün piyasaya çıkacak aşıyı da olmasınlar07:45 - Kovid-19'un izini DSÖ sürecek
07:44 - Çin'de iPad almak için böbreğini satan genç yatalak kaldı07:35 - İstanbul'da virüsün merkezi toplu taşıma07:30 - Dost ülkeler KKTC'yi tanıyacak07:20 - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon07:10 - BM'den kıtlık uyarısı
07:05 - Şehit piyade teğmenin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
Bilim Kurulu'nun, bu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu yürürlüğe girdi
Karabük'te, 14 gün boyunca ev ziyaretleri yasaklandı
Özdağ: Buğra Kavuncu, İyi Parti Genel Başkanlığı'na hazırlanıyor
Çocuğu için refakat izni kullanan sözleşmeli personel annesi için de bu izni kullanabilir mi?
Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı
Ümit Özdağ: Keşke Demirtaş kadar bana da değer verseydi
MEB'den evde veya hastanede eğitim gören öğrencilere yönelik açıklama
Maraş için 338 Rum başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ocak batıran 3
sesteş kelimeler için farklı başlıkllar açılması gerekliliği 2
atmosferin kalınlığı 1
türkiye gp podyumunda şekerli gazoz kullanılması 5
yastıkbank 6
sözü sözümdür,kendisini üzmekten sakının 1
yanan evini maskesiz izleyip 900 lira ceza kesilen adam 5
Kerimcan Durmaz ile Selin Ciğerci'nin birbirlerine küsmesi 1
Tişört yazıları 1
sigortasız işçi çalıştıran işverene af 1
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınav ilanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karacadağ Kalkınma Ajansı 6 uzman personel alacak
Hakkari Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Mehmetli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam