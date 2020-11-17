Sağlık ordusu ilk günden beri gözünü bile kırpmıyor
|17 Kasım 2020 06:50
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Hastanenin Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, "Bizi hatırlasanız da hatırlamasanız da bizler aynı görev aşkıyla işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi. Dünya standardının ötesinde bir tedavi uyguladıklarını belirten Turan, "Belki daha da ilerisinde. Hangi hastaya ne yapılacak, bütün ekipler biliyor.
Pek çok ülke artan hasta sayısını karşılayamıyor, bizde böyle bir sorun yok, yoğun bakım ihtiyacına yetişebiliyoruz" diye konuştu. 65 yaş üstü vakalarda "Evde kal" tedbiriyle düşüş yaşandığına dikkat çeken Turan, "Önceden ileri yaş ile kronik hastalar gelirdi, şimdi 40-60 yaş arasında altta yatan hastalığı olmayan, vücut direnci iyi hastalar geliyor. Tek bir şey bekliyoruz; lütfen yoğun bakıma ihtiyaç duymayın. Kurallara uyun. Kendinizi koruyun."
Neşra DURMAZ
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