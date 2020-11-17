Kovid-19'un izini DSÖ sürecek

Epidemiyolog, virolog ve araştırmacıların çalışmaya liderlik edeceği ekipteki isimler ise açıklanmadı. DSÖ, Çin'deki araştırmacıların da dahil olduğu ekiple ilk sanal toplantısını, 30 Ekim'de yaptı, ön bulguları gözden geçirip protokolünü oluşturdu. Buna göre uluslararası araştırmacılar, Vuhan'a Çinli araştırmacıların elde edeceği sonuçları inceledikten sonra gidecek. Virüsün yarasalardan bulaştığı düşünülse de insanlara nasıl sıçradığı meçhul.

Misyon bu sebeple tilkiler, rakunlar ve sika geyiği de dahil pazarlardaki yabani ve çiftlik hayvanlarını araştıracak, kedi ve vizon gibi virüse hassas hayvanları önceliyecek. Misyonun 5 Kasım raporuna göre, ilk araştırmalar donmuş hayvan karkaslarını örnekledi, ancak hiçbirinde SARS-CoV-2 bulamadı. Kanalizasyondan alınan çoğu numunede ise virüs çıktı. Ekip, virüsün gerçekte ilk olarak ne zaman bulaştığını ise hastane kayıtlarından bulmaya çalışacak.

Osman SAĞIRLI