Kovid-19'un izini DSÖ sürecek
|17 Kasım 2020 07:45
|+Aa- Yazdır
Epidemiyolog, virolog ve araştırmacıların çalışmaya liderlik edeceği ekipteki isimler ise açıklanmadı. DSÖ, Çin'deki araştırmacıların da dahil olduğu ekiple ilk sanal toplantısını, 30 Ekim'de yaptı, ön bulguları gözden geçirip protokolünü oluşturdu. Buna göre uluslararası araştırmacılar, Vuhan'a Çinli araştırmacıların elde edeceği sonuçları inceledikten sonra gidecek. Virüsün yarasalardan bulaştığı düşünülse de insanlara nasıl sıçradığı meçhul.
Misyon bu sebeple tilkiler, rakunlar ve sika geyiği de dahil pazarlardaki yabani ve çiftlik hayvanlarını araştıracak, kedi ve vizon gibi virüse hassas hayvanları önceliyecek. Misyonun 5 Kasım raporuna göre, ilk araştırmalar donmuş hayvan karkaslarını örnekledi, ancak hiçbirinde SARS-CoV-2 bulamadı. Kanalizasyondan alınan çoğu numunede ise virüs çıktı. Ekip, virüsün gerçekte ilk olarak ne zaman bulaştığını ise hastane kayıtlarından bulmaya çalışacak.Osman SAĞIRLI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Yangına karşı niçin önlem alınmadı?'
17 Kasım 2020 08:00
|İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon
17 Kasım 2020 07:20
|Vaniköy Camii nasıl yandı?
17 Kasım 2020 06:40
|Polisin yaralandığı kaza kask kamerasına böyle yansıdı
16 Kasım 2020 21:21
|Küçük çocuğa sigara içirip, eline içki şişesi verdiler
16 Kasım 2020 18:26
|Alkolün etkisiyle sokak köpeğini öldüren doktor serbest kaldı
16 Kasım 2020 18:13
|Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar
16 Kasım 2020 16:08
|Lise öğrencisi, annesini döven babasını öldürdü
16 Kasım 2020 15:05
|Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi
16 Kasım 2020 14:18
|Boşanma davası çıkışında eşini ve kayınpederini vurdu
16 Kasım 2020 14:09