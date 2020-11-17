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Özdağ: Buğra Kavuncu, İyi Parti Genel Başkanlığı'na hazırlanıyor

İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuğu oldu. Özdağ flaş bir iddiayı gündeme taşıyarak, Buğra Kavuncu'nun İyi Parti Genel Başkanı olmaya hazırlandığını iddia etti
 17 Kasım 2020 08:16
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Özdağ: Buğra Kavuncu, İyi Parti Genel Başkanlığı'na hazırlanıyor

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ'cü iddialarının ardından başlayan disiplin kurulu süreci sonuçlandı. Özdağ, oy birliği ile partisinden ihraç edildi.

İhraç kararının ardından özel bir televizyon kanalında canlı yayına konuk olan Ümit Özdağ, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Buğra Kavuncu'nun partiye gelmesinden önce 3,5 saat konuştum

Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarını parti kurulmadan dile getirdim. Buğra'nın çocukluğunu gençliğini bilen tek kişi benim partide. İngilizce, Kazakça, Özbekçe ve Almanca biliyor. Normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız ama ben bir tek sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek isim oldu. O da Buğra Kavuncu.

Kavuncu'yu savunmak adına beni ihraç ettiler. Ortada yürüyen bir soruşturma var. Bu soruşturmanın sonunda ben buraya açık söyleyeyim siyasi mesele olarak görüyorum. Sizin programınızdan çıktıktan sonra da beni ilk arayan Tuğrul Türkeş oldu, teşekkür etti. Bu adımı atarken karşılaşabileceğim her şeyi biliyordum, daha fazlasını da göze aldım.

Bu çok tehlikeli bir süreç. Türk milliyetçiliğine yönelik bir operasyonun adıdır bu. Buğra Kavuncu üzerinden yapılıyor arkasında bir ekip var. Buğra Kavuncu'nun yanına kimin konuşlandırıldığı. Özetle Türk milliyetçiliği kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu Türk milliyetçiliğine yönelik küresel bir operasyon.

Dosyayı devletin ilgili birimlerine sordum. Buğra Kavuncu'nun partiye gelmesinden önce 3,5 saat konuştum almayın bu insanı diye. Bir genel başkan yardımcısı avukat, bütün FETÖ davalarını alıyor. Alabilir savunma hakkı kutsaldır. PKK'lıyı da savunabilir, FETÖ'yü de... O zaman temsil makamında İYİ Parti'de oturmayacaksın.

"Fetö ile Akın İpek'ten daha güçlü bağlantıları var"

Partinin kuruluşunda olağan üstü dikkat ettik. FETÖ ile mücadele eden önde gelen isimleri Buğra Kavuncu'nun partiye gelmesinden önce 3,5 saat konuştum almayın bu insanı diye. Bir genel başkan yardımcısı avukat, bütün FETÖ davalarını alıyor. Alabilir savunma hakkı kutsaldır. O zaman temsil makamında İYİ Parti'de oturmayacaksın.15 Temmuz'dan sonra başbakanlıkta bir heyet kuruldu. Bu heyete devletin en deneyimli bürokratları davet edildi. Bu heyet birinci ve ikinci tasfiye kararnameleri hazırladılar. Ben de bu heyetten üst düzey bir bürokratı davet ettim. Önüne koydum Buğra Kavuncu ile ilgili çalışmayı. Gitti çalıştı geldi. Dedi ki "Akın İpek'ten daha güçlü bağlantıları var". Bu kadar. Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum.
Memurlar.Net
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