Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

iPhone, her hareketimizi izliyor

Avrupalı gizlilik aktivistleri, iPhone kullanıcılarının davranışlarını izlemek için yazılım kullanması sebebiyle Apple'ı şikayet etti
 17 Kasım 2020 08:36
+Aa- Yazdır
iPhone, her hareketimizi izliyor

Avusturya Viyana merkezli gizlilik aktivistleri NOYB grubu, Almanya ve İspanya'daki veri koruma yetkililerinden Apple'ın izleme kodlarının yasallığını incelemelerini istedi.

IDFA veya Identifier for Advertisers olarak bilinen kodlar, web sitelerinin kullanıcı davranışı hakkında bilgi depolamak için kullandıkları tanımlama bilgilerinin benzeri. NOYB, iOS işletim sisteminin her iPhone için Apple ve diğer üçüncü tarafların "kullanıcıları uygulamalar arasında tanımlamasına ve hatta çevrimiçi ve mobil davranışlara bağlanmasına" izin veren benzersiz kodlar oluşturduğunu söyledi.

Grup, bunun Avrupa Birliği'nin (AB) elektronik gizlilik kuralları kapsamında yasaklanan bir uygulama olan kullanıcıların bilgisi veya izni olmadan izleme anlamına geldiğini savundu. Apple ise bu konuda yorum yapmayacağını duyurdu. NOYB, son zamanlarda AB'nin en üst mahkemesinin, şirketlerin bilgi toplama kaygıları sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne veri aktarmasına izin veren bir anlaşmayı iptal etmesine yol açan Facebook aleyhine açılan davanın da aralarında olduğu büyük teknoloji şirketlerine karşı çok sayıda dava açtı.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı
16 Kasım 2020 16:45		 NASA, 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı
16 Kasım 2020 09:59
Yerli 'el bombası kutusu' TSK envanterine girmeye hazır
15 Kasım 2020 12:40		 WeTransfer gerçeği: Sapkınlığı transfer ediyorlar
15 Kasım 2020 07:25
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Dünyaya ihraç ediyoruz
13 Kasım 2020 20:37		 Güney Kore'de drone taksiler ilk insansız uçuşlarını gerçekleştirdi
12 Kasım 2020 11:53
WhatsApp'ta alışveriş dönemi
11 Kasım 2020 08:45		 Yeni motorlar ilk kez görücüye çıkıyor
08 Kasım 2020 17:04
WhatsApp'tan yeni mesaj özelliği
08 Kasım 2020 11:30		 Bakan Varank: Savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 70'in üstünde
06 Kasım 2020 17:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:46 - Kovid testi pozitif çıkan çift, minareden anons ettirdi08:43 - Teflon tavalar yeniden gündemde: Kuşların ölümüne neden oluyor08:36 - iPhone, her hareketimizi izliyor08:26 - Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı08:16 - Özdağ: Buğra Kavuncu, İyi Parti Genel Başkanlığı'na hazırlanıyor08:10 - Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
08:08 - Emekli astsubaya kendi bağırsağından mesane yapıldı08:04 - 'Hayata Dönüş'te zaman aşımı riski08:00 - 'Yangına karşı niçin önlem alınmadı?'07:50 - 'Evde kal'anlar ısıtıcıya koştu07:48 - Aşı karşıtlarına öneri: Yarın, öbür gün piyasaya çıkacak aşıyı da olmasınlar07:45 - Kovid-19'un izini DSÖ sürecek
07:44 - Çin'de iPad almak için böbreğini satan genç yatalak kaldı07:35 - İstanbul'da virüsün merkezi toplu taşıma07:30 - Dost ülkeler KKTC'yi tanıyacak07:20 - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon07:10 - BM'den kıtlık uyarısı
07:05 - Şehit piyade teğmenin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
Bilim Kurulu'nun, bu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu yürürlüğe girdi
Karabük'te, 14 gün boyunca ev ziyaretleri yasaklandı
Özdağ: Buğra Kavuncu, İyi Parti Genel Başkanlığı'na hazırlanıyor
Çocuğu için refakat izni kullanan sözleşmeli personel annesi için de bu izni kullanabilir mi?
Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı
Ümit Özdağ: Keşke Demirtaş kadar bana da değer verseydi
MEB'den evde veya hastanede eğitim gören öğrencilere yönelik açıklama
Maraş için 338 Rum başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gidip de dönmemek,dönüp de bulmamak var 2
sesteş kelimeler için farklı başlıkllar açılması gerekliliği 2
Denizler şeffaf olsaydı 6
atmosferin kalınlığı 1
Çay Muhabbeti 5
benzine indirim 3
bal neden bozulmaz 2
Laika'ya ne oldu 1
kuş gömü 2
christian luyindama 1
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınav ilanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karacadağ Kalkınma Ajansı 6 uzman personel alacak
Hakkari Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Mehmetli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam