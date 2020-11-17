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Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman başlayacak?

Ekonomik durgunluk yüzünden vergi tahsilatlarının azalması ve bütçe açığının kontrolden çıkması nedeniyle kamuoyunda vergi affı olarak bilinen vergi ve SSK borçlarının yapılandırılması Resmi Gazete'de yayınladı. Yapılandırmada ödemeler 2021 Ocak ayında başlayacak.
 17 Kasım 2020 08:59
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Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman başlayacak?

Milyonlarca borçlu tarafından beklenen yapılandırma Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenlemeyle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabiliyor ve 18 taksitte ödeme kolaylığı getirildi.

VERGİ YAPILANDIRMASI HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Yapılandırma kapsamında ve kapsam dışında kalan borçlar şu şekilde;

* Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB'lara olan borçlar,

* Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizleri,

* Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları,

* Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler,

* TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB'in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler,

* Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü'nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları (Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda olmayacak.) yer alacak.

* 31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Adli para cezaları, düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, COVID-19'la mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları kanunun kapsamı dışında tutulacak.

VERGİ YAPILANDIRMASI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemeler de şubat ayında başlayacak.

Ödemeler için tarih belli oldu. Vergi yapılandırmasında borç ödeyecek vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler için 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu için ise şubat ayında ödemelere başlayacak.

15 başlıkta, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanununun tam metni için tıklayınız.
Memurlar.Net
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