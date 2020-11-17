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Bakan açıkladı...Bomonti yıkılmıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1890 senesinde inşa edilen Bomonti Bira Fabrikası'nın yıkılmasına ilişkin verilen soru önergesine yanıt olarak, ortadan kaldırma gibi bir durumun söz konusu olmadığını, yapının kültür merkezi olarak projelendirildiğini belirtti.
 17 Kasım 2020 09:02
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Bakan açıkladı...Bomonti yıkılmıyor

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: HDP Ankara Milltvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis Başkanlığına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması üzere bir önerge verdi. Bomonti Bira Fabrikası binalarının yıkılmaya başlandığını savunan Kerestecioğlu önergesinde özetle şunları kaydetti: "Hazine malı olan Bomonti Bira Fabrikası ve çevresi, 'korunması gereken kültür varlığı' olarak tescillenmiştir. Ne var ki buna rağmen, Bomonti Bira Fabrikası 2009 yılında ihaleye çıkarılmış, geriye sadece birkaç bina kalmıştır. Neden İstanbul'un geriye kalan sayılı endüstriyel miras yapılarından olan Bomonti Bira Fabrikası binaları yıkılarak kentteki izleri silinmektedir? Binalar hakkındaki dava sürerken hazırlanan yıkım belgesi hukuka uygun mudur? 1890 senesinde inşaa edilen ve Osmanlı döneminin ilk modern bira yapımının gerçekleştiği Bomonti Bira Fabrikasının Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin gerekçesi nedir?"

'Ortadan kaldırma söz konusu değil'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önergeye verdiği yanıtta özetle şunları aktardı: "Konuya ilişkin alınan ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları incelendiğinde; söz konusu yapılara ilişkin Rekonstrüksiyon Projesi onaylandığı yani yıkarak ortadan kaldırılma gibi bir durumun söz konusu olmadığı gibi bahse konu yapıların yeniden ihya edilerek güncel ihtiyaçlara göre işlevlendirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Mahkemelerce verilmiş herhangi bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararı olup olmadığı hususu Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığına ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sorulmuş olup alınan cevabı yazılarda bahse konu parsellere ilişkin Mahkemelerce verilmiş herhangi bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararının bulunmadığı ifade edilmiştir.

Yanan ve Yıkılan Yapılar Formları İl Müdürlüğümüzce düzenlenmiş İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15 Mart 2019 tarihli karar eki Rekonstrüksiyon projesi incelendiğinde; sergi salonu, sanat atölyeleri, kitap-cafe, kütüphane, mescid vb. alan kullanımlarını içeren Kültür Merkezi olarak projelendirildiği anlaşılmaktadır."
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