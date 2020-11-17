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Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor

Tahminlere göre mevsim normallerinde giden sıcaklıklar yarından itibaren düşüşe geçecek ve yağışlı hava yurdun önemli kısmında kendini gösterecek. İstanbul'da bugün en yüksek 17 derece dolaylarında hissedilecek olan hava sıcaklığı, hafta sonu en yüksek 13 derece civarında hissedilecek. Yurdun yağış alan tüm bölgelerinden sıcaklık düşüşü yaşanacak.
 17 Kasım 2020 09:10
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Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor

Yarından itibaren yurda giriş yapacak olan yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş gözlenecek. Yarın İstanbul'da kendini göstermeye başlayacak olan yağışlar, Ankara ve İzmir'de ise perşembe gününden itibaren etkili olacak.

İSTANBUL'DA GÜNDÜZ SICAKLIKLARI 13 DERECEYE İNİYOR

İstanbul'da bir süredir 16-19 derece arasında seyreden gündüz sıcaklıkları bu hafta sonu bulutlu havanın da etkisiyle 13 derece inecek, gece ise kış kendini iyiden iyiye hissettirecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'E YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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