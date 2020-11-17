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Korona savaşçısı süper kahramanlar

Kovid-19 ile mücadelede filyasyon ekipleri virüsün izini sürüyor. Sağlık kahramanları SABAH'a konuştu: Allah razı olsun diyen de agresif karşılayan da var. Kişi pozitif çıkmış, adrese gidiyoruz, ancak inkar ediyor
 17 Kasım 2020 09:16
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Korona savaşçısı süper kahramanlar

Koronavirüs, ikinci dalgada tsunami etkisiyle tüm dünyayı sarıyor. Türkiye'deki vaka sayısının yüzde 40'ının görüldüğü İstanbul koronavirüsün pençesi altında. Koronavirüs yoğunluk haritasının kıpkırmızı olduğu kentte, çember daralırken, pandemiyle savaşan sağlık ordusunun filyasyon ekipleri de ev ev virüsün izini sürüyor. Yağmur, çamur demeden beyaz koruyucu ekipmanlarının içinde kocaman yürekleriyle fedakarca çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner'in verdiği bilgiye göre, sahadaki bin 515 kişilik filyasyon ordusu, şimdiye kadar 1.5 milyon kişinin filyasyonunu yaptı. SABAH, Sarıyer ve Bağcılar'daki filyasyon ekipleriyle görüştü:

GÜNDE 50 EVE GİDİYORUZ

Sarıyer İlçe Sağlık Müdürü Nilüfer Ataoğlu: 80 kişilik filyasyon ekibimizle sahadayız. Daha önce 20-25 eve gidip filyasyon yapıyorduk. Artan vakalarla birlikte günde 40-50 eve gidiyoruz.

Dr. Elif Akkoç : 2 aydır çalışıyorum. Allah razı olsun diyen de çok agresif karşılayan da oluyor. Öyle şeyler yaşıyoruz ki. Kişi pozitif çıkmış, eve gidiyoruz, pozitif olduğunu inkar ediyor. İlacı ve karantinayı reddedenler var. Bazen evdekiler "Sen bulaştırdın" diye birbiriyle kavga ediyor. Dolandırıcı olduğumuzu düşünenler bile var.

Hemşire Hatice Yılmaz Bayhan: Ne kadar çok hastaya ulaşabilirsem o kadar mutlu oluyorum. "Yalnız değilsiniz" demek, onlara bunu hissettirmek çok özel bir duygu. Doğru zamanda doğru yerde olmaya çalışıyoruz. Temas zincirini kırarsak, virüsün bulaş riskinin önüne geçebiliriz. Eşimle evlerimizi ayırdık. Vatandaşlar kurallara uysun, bize güçlük çıkarmasın.

ADRESİ GÜNCELLEYİN

Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki: Bize asıl zorluğu adres güncellemesi yapmayanlar çıkarıyor. Sistemdeki adres ile şu anda bulunduğu adres farklı olunca onlara ulaşma süremiz uzuyor.

Dr. Ekrem Burak Yücesoy: Herkese yetişmek için gece-gündüz görevdeyiz. Koruyucu ekipmanlarla çalışmak çok zor oluyor. Ailemle aynı evde yaşıyorum ama aylardır yüzlerine hasretim.

Diş Hekimi Ahmet Yöney: Bağcılar, birçok ilden büyük bir ilçe. Numune almanın, ilaç vermenin ötesinde "Ben Kovid-19'a inanmıyorum. Her gün dışarı çıkacağım" diyenleri kontrol etmeye çalışıyoruz. Kendim pozitif oldum. İyileştim yine göreve döndüm.

YASAKLAR GERİ GELEBİLİR

BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısının artmasıyla yasakların geri gelebileceğini söyleyerek, "Atılması gereken tüm adımları attık ve gereken tedbirleri aldık. Ancak, büyükşehirlerdeki hastanelerde test için uzun kuyruklar oluşuyor. Yoğun bakımda ağır vakaların sayısı artıyor. Böyle giderse ciddi sorunlar yaşanabilir. Daha da artarsa bazı sınırlamalar gelecektir" dedi.

Gül Kireklo
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